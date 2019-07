Rističević: Potrebne dodatne subvencije poljoprivredi

BEOGRAD – Marijan Rističević, predsednik Odbora Skupštine Srbije za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, ocenio je danas da su srpskoj poljoprivredi potrebne dodatne subvencije.

„U ovom trenutku, bez obzira što smo mi subvencije podigli sa 19 na 43 milijarde uz isti kurs koji je bio 2012, to ipak nije dovoljno. Slovenci imaju veće subencije po hektaru zemlje nego što ima Srbija. Ako mi imamo recimo 100 evra po hektaru zemlje, u Hrvatsku je to od 300 do 800 evra“, rekao je Rističević na TV Hepi.

Iako je Srbija prebogata poljoprivrednim zemljištem, od nje bolje zarađuju, izvoze i proizvode mnoge druge zemlje sa mnogo manje zamljišta, i ukazao da Danska i Holandija, koje imaju poljoprivrednog zemljišta kao Sbija, zarađuju više puta više.

„Što se tiče biljne proizvodnje, izvozimo 5,5 miliona tona kukuruza, žitarica, stočnog brašna i tako dalje, za tu količinu dobijemo 800 miliona evra. Danska, recimo, uopšte ne izvozi svoje žitarice, ona ima manje poljoprivrednog zemljišta od nas. Zajedno Danska i Holandija imaju poljoprivrednog zemljišta kao Srbija“, rekao je Rističević, uz napomenu da one zarađuje bar 20 puta više.

Kao razlog za to, on je naveo modernizaciju njihove poljoprivrede.

„Mi pravimo biljnu proizvodnju za stočarstvo drugih zemalja. Negde je ideja da se bavimo stočarstvom i da biljnu proizvodnju iskoristimo u svoje svrhe“, rekao je Rističević.

(Tanjug)