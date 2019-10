Rod masline u HR ove godine upola manji

ZAGREB – Maslina je u Hrvatskoj ove godine upola manje rodila, a proizvođači u Istri i Dalmaciji kažu da je berba, ukupno gledano, osrednja, čak 50 odsto siromašnija od izuzetno rodne prošle godine i 20-30 posto lošija od proseka, prenosi Vecernji.hr.

Na nekim mikrolokacijama maslina je ove godine obilno rodila, na nekima nema ni jednog ploda.

Masline je u martu pogodila suša, u maju kiša, a onda su i polovinom avgusta, kad im je bila potrebna, kiše nije bilo.

Proizvođači su se manje-više uspešno borili i s maslinovom muvom, te moljcem, a Rade Bobanović iz Polače kod Zadra kaže da će kvalitet maslinovog ulja kod onih koji znaju kako da prevladaju te probleme biti dobar, samo što bi ove godine cena ulja trebalo da bude i 10-15 odsto veća.

To znaci da bi umesto prošlogodišnjih 70-80 kuna (9,39-10,76 evra) litar domaćeg ekstradevičanskog ulja u proseku mogao da košta od 90 do 100 kuna (od 12 do 13,41 evro), dok su ekološka, bar kad je u pitanju Dalmacija, nešto skuplja, oko 150 kuna (20,14 evra) za litar.

Procenjuje se da se u u Hrvatskoj u proseku proizvede između pet i šest miliona litara maslinova ulja godišnje, a Bobanović je rekao da bi trebalo da budu srećni ako ga bude oko 4,5 miliona.

Naveo je da u Hrvatskoj ima između devet i 10 miliona stabala, od kojih mnoga tek treba da dođu do punog roda, a da se troši manje od dve litre po stanovniku, dok, na primer, Grčka, Italija i Tunis troše i 20 litara.

Prošle godine Hrvastka je uvezla oko 4,3 miliona tona maslinovih ulja za oko 16 miliona evra, a izvezla 300 tona za oko tri miliona evra.

(Tanjug)