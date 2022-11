RS ima ugovorenu izgradnju stotina kilometara auto-puteva

BANJALUKA – Predsednik Vlade Republike Srpske (RS) Radovan Višković rekao je da Srpska trenutno ima ugovorenu izgradnju više stotina kilometara novih auto-puteva i da je za auto-put Banjaluka-Prijedor gotovo završen postupak eksproprijacije.

„Stvorili smo preduslove da kineski partner može da dobije građevinsku dozvolu, sve saglasnosti, odobrenja i da može u punom kapacitetu krenuti u izgradnju tog dela auto-puta“, rekao je Višković, prenosi Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

On je dodao da je eksproprijacija završena i za auto-put od Rače do Bijeljine, kao i za auto-put od Bijeljine do Brčkog.

„Ugovorili smo Vukosavlje-Brčko isto sa kineskim partnerima. Isto je eksproprijacija završena. Većim delom je završena i eksproprijacija i na koridoru 5C Doboj-Vukosavlje“, naveo je Višković.

On je istakao da je strateški cilj RS povezivanje Banjaluke i Beograda auto-putem.

(Tanjug)

