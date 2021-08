Rudarski šlem i pozdrav „Srećno!“ za predsednika od žena

BEOGRAD – Svečanom prijemu u Predsedništvu Srbije povodom proslave Dana rudara prisustvovalo je 135 žena rudara iz sistema rudnika Podzemne eksploatacije uglja Resavica, kompanije Ziđin Srbija, Rudarskog bašena Kolubara i termoelektrana i kopova Kostolac.

Inženjer rudarstva iz rudnika „Lubnica“ iz sastava PEU „Resavica“ Danijela Todorović podšetila je da žene u tom rudniku zajedno sa svojim kolegama rudarima svakodnevno dele težinu rudarskog posla.

„Radno zajedništvo i ljubav prema rudasrvtvu se vidi upravo u podezemnoj eksploataciji. Mi rudari smo uvek spremni za nove izazove. U jami nema mesta strahu, o tome se ne razmišlja. Kao što se ne razmišlja ko je mlad, ko star, ko je žena a ko muškarac“, rekla je Todorović.

Zahvallila je državi što je uz rudare i što prepoznaje koliko je značaj rudarstva za Srbiju.

„Ovo je posebno važno za nas koji dolazimo iz rudarskih sredina, iz gradova i opština u kojima je rudarstvo najvažnija delatnost, delatnost od koje žive naše porodice i naša deca“, istakla je Todorović.

Inženjer rudarstva u kompaniji Ziđin Srbija Jelena Đurić navela je da u rudniku bakra u Majdanpeku radi već 23 godine i zahvalila predsedniku Vučiću i potpredsednici Vlade Srbije Zorani Mihajlović što su ove godine Dan rudara posvetili ženama.

„Svi znamo da je rudarski posao izuzetno težak i zahtevan i kao takav bi trebalo da se odvija u malo sigurnijem i boljem okruženju. Firma u kojoj ja radim jako puno u poslednje vreme ulaže u izgradnju novih postrojenja i njihovu nadogradnju novim tehnologjama koje će ujedno omogućiti da rad u rudnikiu bude daleko bezbedniji“, kazala je Đurić.

Ona je istakla da je prosek plata u Ziđinu oko 100.000 dinara i dodala kako bi trebalo raditi na tome da i u drugim rudnicima primanja rudara budu viša.

„Uvek ima prostora za više i za bolje, pa se iskreno nadam da je ovo prilika kada ćemo se svi zajedno dogovriti i naći modus kada ćemo rudarima stvoriti zdraviji i bezbedniji način rada, da ćemo im stvotiri jednu uspešnu radnu sredinu u kojoj će uspeti da zarade neki veći novac i stvoriti kvalitetniji život“, kazala je Đurić.

Inženjer geodezije u Rudarskom basenu Kolubara Mila Simić se u ime svih rudara zahvalila predsedniku Vučiću i Vladi Srbije zato što nisu zaboravili na sve koji „vredno i predano rade 365 dana u godini u svim vremenskim uslovima“.

„Sigurno se pitate kakve su to žen rudari. To su žene jake, čvrste, stamene. Žene koje žive rudarski život, a koje moraju da usklade svoje uloge na poslu i u porodici. One, kada im je teško na svojim plećima iznose stoički poslove i na vreme. Svesne su uloge rudarskog posla, od svake iskopane tone uglja znamo da zavisi Srbija, građani ove zemlje i privreda“, rekla je Simić.

Ona je navela da u rudarskom sektoru EPS-a radi još oko 2.600 žena, a u ima svih rudara predsedniku Vučiću je u znak zahvalnosti za podršksu koju pruža ovoj delatnosi uručila simboličan poklon – rudasrki šlem, uz tradicionalan rudarski pozdrav Srećno!

Svečanosti u Predsedništvu Srbije su prisustvovali direktori Ziđin grupe i direktor EPS-a Milorad Grčić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.