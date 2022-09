Rudarstvom u Boru za brigu o ljudima, i vodovod u Metovnici

BOR/METOVNICA – Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas posle potpisivanja ugovora između kompanije „Ziđin majning“ i borskog Vodovoda o priključenju 400 domaćinstava iz sela Metovnica, da rudarstvo nije samo eksploatacija i prerada rude, već i poboljšanje životnog standarda svih ljudi.

Ona je istakla da joj je drago što je kompanija pokazala društvenu odgovornost.

„Drago mi je da zajedno možemo da radimo na poboljšanju uslova života svih građana i građanki celog okruga. Rudarstvo nije samo eksploatacija rude, već briga o ljudima, ne samo zaposlenima, već svim ljudima koji žive u ovom kraju“, poručila je ona.

Ministarstvo je saopštilo da je u toku priključenje 400 domaćinstava iz sela Metovnica na vodovodnu mrežu.

Dodaje se da se ugovorom „Ziđin majning“ obavezao da u narednih pet godina snosi deo troškova za utrošenu vodu za ova domaćinstva, za količine do 25 kubnih metara.

„Poruka svima jeste da želimo da ljudi ostanu da žive ovde, da kako kompaniji raste profit, tako i svim ljudima raste životni standard. Sve što radimo u rudarstvu, ako radimo zajedno, možemo da postignemo rezultate“, rekla je ona.

Predsednik Saveta MZ Metovnica Dejan Marković ocneio je da se radi o velikoj stvari za to selo.

„Sve vreme apelujem da je ovo kapitalna investicija i drago mi je da se posle godinu dana aktivnog rada došlo do kraja. I država i grad su uvideli problem i sada smo priključeni na gradski vodovod. U ime MZ hvala i državi i ovo je veliki razlog za slavlje svih nas“, rekao je on.

Načelnik Borskog okruga Vladimir Stanković izjavio je da je podrška Vlade i resornog ministarstva od velike važnosti za sve opštine u okrugu.

Pomoćnik gradonačelnika Bora Nikola Marić podsetio je da je na početku realizacije dogovor bio da kompanija pomogne i da je to sada finalizirano u skladu sa potrebama meštana Metovnice.

Generalni direktor borskog Ziđin majninga Li Heping rekao je da je kompanija od svog osnivanja postavila postulate poslovanja kao odgovoran i pouzdan partner društvu i zajednici.

„Izgradnja vodovoda u Metovnici je jedan od najznačajnijih projekata u koji smo do sada uložili milion evra i to će rešiti dugogodišnji problem meštana. Nastavićemo u budućnosti da primenjujemo naše načelo – razvoj rudarstva zarad dobrobiti društva“, rekao je on.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.