Ruska kompanija želi saradnju sa aerodromom iz Banjaluke

BANJALUKA/MOSKVA – Ruska aviokompanija „Ir Aero“ zainteresovana je za letove na liniji Moskva – Banjaluka, a iako se još ne zna datum početka letenja, očekivanja su da bi to moglo biti u aprilu ili maju, izjavio je šef Predstavništva Republike Srpske u glavnom gradu Rusije Duško Perović.

On je to rekao za Nezavisne i dodao da će predstavnici RS boraviti u sredu u Moskvi na velikom turističkom sajmu i da će to biti prilika da sa ruskim partnerima razgovaraju o uspostavljanju linije ka Banjaluci, koja bi najvjerovatnije operisala dva do tri puta nedeljno.

(Tanjug)