Ruska kompanija želi saradnju sa aerodromom iz BL

BANJALUKA/MOSKVA – Ruska aviokompanija „Ir Aero“ zainteresovana je za letove na liniji Moskva – Banjaluka, a iako se još ne zna datum početka letenja, očekivanja su da bi to moglo biti u aprilu ili maju, izjavio je šef Predstavništva Republike Srpske u glavnom gradu Rusije Duško Perović.

On je to rekao za Nezavisne i dodao da će predstavnici RS boraviti u sredu u Moskvi na velikom turističkom sajmu i da će to biti prilika da sa ruskim partnerima razgovaraju o uspostavljanju linije ka Banjaluci, koja bi najvjerovatnije operisala dva do tri puta nedeljno.

„Oni čekaju da dobiju dozvolu ruskog Ministarstva za transport. Važno je da linija bude rentabilna, da imamo barem 70 odsto popunjene avione. Videćemo posle prezentacije ovde na sajmu kakve su mogućnosti. Mi se aktivno pripremamo da počnemo s letovima“, rekao je Perović za.

Direktor aerodroma „Banjaluka“ Zoran Injac potvrdio je da su pregovori sa ruskim partnerom u toku, ali da ne može više detalja da iznese ni o frekvenciji linije niti o ceni karte.

„Ono što možemo reći jeste da postoji ozbiljan interes ruske strane, a mi ćemo s naše strane učiniti sve što možemo da ova linija bude uspešna priča. Kao što znate, slika Aerodroma Banjaluka potpuno se promijenila otkad smo s našim partnerom ‘Rajanerom’ (RyanAirom) povezani s najvažnijim destinacijama u Evropi. To nam daje dodatni kredibilitet da razgovaramo s inostranim partnerima“, rekao je Injac.

Prema njegovim rečima, privodi se kraju opremanje kargo centra, za koji tvrdi da će biti najopremljeniji u BiH za procesuiranje svih vrsta robe.

„To je još jedna od šansi koje ovaj aerodrom stavlja u fokus svih dešavanja na ovom prostoru“, rekao je on.

Osim linija s „Rajanerom“, Injac kaže da će letovi „Air Srbije“ ka Beogradu u letnoj šemi biti podignuti na pet operacija nedeljno, a da su u pripremi i tri čarter leta u toku letnje sezone.

Ruski „Ir Aero“ osnovan je 1999. godine kao kargo avio-kompanija, a danas imaju letove ka 40 destinacija, uglavnom unutar Ruske Federacije.

Neke od važnijih destinacija su Moskva, Sankt Peterburg, Baku, Soči i još neke.

Od 2006. godine započeli su s putničkim operacijama, a u 2017. godini prevezli su oko 375.000 putnika. Među avionima u floti su Antonov, Bombardier, Boeing i Suhoj.

