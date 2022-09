RZS: Manje pšenice i kukuruza a više suncokreta nego lane

BEOGRAD – Republički zavod za statistiku (RZS) objavio je danas da je prema rezultatima na dan 5. septembra, ove godine u Srbiji proizvedeno 3.113.000 tona pšenice, što je za 9,6 odsto manje u odnosu na lanjsku proizvodnju.

Kod pojedinih vrsta voća proizvodnja je bila veća nego prošle godine, pa je malina proizvedeno za 4,0 odsto više a višnja za 6,0 procenata.

U saopštenju Zavoda se navodi da očekivana proizvodnja kukuruza iznosi 4.523.000 tona, što je za 25,0 odsto manje u odnosu na prošlogodišnju proizvodnju.

U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se veća proizvodnja suncokreta i to za 5,9 odsto, a znatno manja proizvodnja šećerne repe i soje i to repe za 21,4 odsto a soje za 26,2 procenta.

Proizvodnja pšenice je u odnosu na desetogodišnji prosek od 2012. do 2021. godine veća za 15,9 odsto, suncokreta za 13,0 procenata a manja je proizvodnja soje za 25,4 odsto, kukuruza za 27,5 odsto i šećerne repe za 36,3 procenta.

U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se veća proizvodnja šljiva i to za 14,7 odsto a manja proizvodnja jabuka, za 2,1 odsto.

U odnosu na desetogodišnji prosek, očekuje se povećanje proizvodnje šljiva za 6,0 odsto i jabuka za 15,8 odsto.

Očekivana proizvodnja grožđa u Srbiji je veća za 4,3 odsto od prošlogodišnje, i za 2,7 odsto u odnosu na desetogodišnji prosek.

(Tanjug)

