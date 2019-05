Sa Aerodroma u Nišu od jula do 22 destinacije

BEOGRAD – Aerodrom u Nišu od ovog leta uvodi 12 novih linija do evropskih destinacija i to avionima kompanije Er Srbija, tako da će se iz Niša leteti do ukupno 22 destinacije.

Direktor „Aerodroma Srbije“ Mihajlo Zdravković kaže da je uvođenje novih 12 linija značajno ne samo za Niš već za celu Jugoistočnu Srbiju i da pruža veliki potencijal za razvoj privrede i turizma.

„Ovo nije samo niški aerodrom, već aerodrom svih građana južne i istočne Srbije. Uveliko se spremamo za jul i sprovodimo sve neophodne mere za uvođenje novih linija“, rekao je Zdravković za TV Prva.

Na konstataciju da novi letovi nisu komercijalni i da ih subvencioniše Vlada Srbije i na pitanje kako će to uticati na dve „lou kost“ kompanije koje lete sa niškog aerodroma, Zdravković je rekao da ne očekuje da će te kompanije biti „proterane“, već da će se aviosaobraćaj u Nišu tek razvijati.

„Vazdušni saobraćaj je sve obimniji i potreban je sve veći broj kompanija. Ima potencijala i za razvoj novih destinacija, očekujemo da će se razvijati i novi komercijalni letovi za Francusku, Španiju, Tursku, Rusiju i druge zemlje“, naveo je Zdravković.

Govoreći o ulaganjima u niški aerodrom, Zdravković je podsetio da se trenutno radi na završetku sistema za bezbedno sletanje aviona – tzv. ALS sistemu i na projektno tehničkoj dokumentaciji za izgradnju nove zgrade, kao i da se priprema izgradnja novog tornja.

Dodao je da se očekuje da će do kraja juna biti završeni radovi na zgradi aerodroma „Morava“ u Lađevcima kod Kraljeva i da će biti priveden kraju postupak sertifikacije tog aerodroma u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva.

(Tanjug)