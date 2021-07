Sa „Morave“ poleteo avion Er Srbije na liniji Kraljevo – Solun

KRALJEVO – Na aerodromu „Morava u Lađevcima kod Kraljeva od danas je uspostavljen avio-saobraćaj na relaciji Kraljevo-Solun.

Ovi sezonski letovi organizovaće se, kako je najavljeno, do 24. avgusta jednom nedeljno, svakog utorka od 13 časova, rekao je za Tanjug direktor aerodroma „Morava“ Dragan Bugarinović.

„Svakog utorka od 13 časova će leteti avion za Solun. Karte se kupuju preko interneta na sajtu Er Srbije kao i u agencijama koje prodaju avio karte, dakle kao i bilo koje avio karte koje kupujete. Trenutna cena, ona je promenljiva, ali je trenutno negde oko 4.100 dinara u jednom smeru, tako da smatramo da je veoma povoljno i da je izuzetno za građane iz ovog dela Srbije da koriste usluge našeg aerodroma“, istakao je direktor aerodroma „Morava“.

Uslovi za putovanje, osim putnih dokumenata, su oni koje je država Grčka propisala za ulazak stranih državljana: potvrda o vakcinaciji, potvrda o negativnom antigenskom ili PCR testu ili potvrda o preležanom kovidu ne starija od šest meseci.

Takođe, neophodan je i popunjeni PLF obrazac popunjen 24 sata pre putovanja.

Današnji prvi let na relaciji Kraljevo-Solun obeležen je svečano, dočekom aviona Er Srbija vodenim lukom, uz prisutsvo brojnih zvaničnika.

Direktor Aerodroma Srbija Mihajlo Zdravković istakao je ovom prilikom da je je ovo važan dan i izrazio nadu da ćemo godinu korone koja je iza nas brzo zaboraviti.

„Da će stvari koje su 2019. godine počele sa realizacijom, podsetiću vas, linija ka Beču, biti neka svakodnevnica. Očekujemo razvoj situacije u saradnji sa nacionalnom kompanijom Er Srbija ka boljem, očekujemo da u zimskoj sezoni nastavimo tamo gde smo stali pre početka pandemije, nadamo se da će zdravstvena situacija biti dobra“.

Kaže da su Aerodromi Srbije spremni da izvrše prihvat i otpremu putnika, prtljaga i svega ostalog za šta su registrovani. „Današnji dan je veliki jer obeležavamo ponovni početak redovnog saobraćaja sa aerodroma Morava u Kraljevu i nadam se da će ovakva slika postati svakodnevnica u budućnosti aerodroma Morava“, rekao je direktor Aerodroma Srbije.

Direktor prodaje kompanije Er Srbija Boško Rupić ocenio je da je ovo značajan dan za nacionalnu avio kompaniju i dodao da je ovo treći aerodrom sa kojeg Er Srbija otvara međunarodne letove.

„Svakog utorka će se do kraja avgusta praktično obavljati letovi između Kraljeva i Soluna, što mislim da je jako bitna veza s obzirom da je severni deo Grčke jako interesantan i atraktivan za naše turiste. Današnji let je popunjen 70 odsto što je izuzetno dobro za prvi let i mogu samo da pozovem putnike iz centralne Srbije i Šumadije da iskoriste ovu vezu da na najbrži način dođu do Soluna, da izbegnu gužve na granicama i da iskoriste benefit koji im ovaj aerodrom daje“, poručio je on.

Za Raški okrug ova linija mnogo znači, rekao je načelnik okruga Nebojša Simović i istakao da se zajedno sa Vladom Srbije trude da ovu priču postave na noge i da u narednom periodu aerodrom Morava postane prepoznatljiv ne samo u regionu nego i šire.

Putnici koji su danas otputovali avionom za Solun sa aerodroma Morava rekli su Tanjugu da im se veoma dopada aerodrom, kao i cena avio karte koja je u ovom trenutku više nego pristupačna.

