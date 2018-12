SAD: Nove tarife Kini, ako ne bude dogovora do 1. marta

VAŠINGTON – Ukoliko se američko-kineski trgovinski pregovori ne završe uspešno do 1. marta, biće uvedene nove tarife, izjavio je trgovinski predstavnik SAD Robert Lajtizer.

„Što se mene tiče, postoji krajnji fiksni rok. Kada razgovaram sa predsednikom SAD, on ne pominje nastavak pregovora posle marta“, rekao je Lajtizer, aludirajući na nedavnu odluku američkog predsednika Donalda Trampa o odlaganju novih tarifa tokom perioda trajanja trgovinskih pregovora, prenosi Rojters.

„Način na koji je ovo definisano je da će po isteku roka od 90 dana ove tarife biti povećane“, objasnio je Lajtizer, koji je zadužen da predvodi pregovore.

Posle turbulentne nedelje na tržištima, investitori „mogu biti uvereni da će, ako bude dogovora, to biti učinjeno na način da se obezbedi zaštita američke tehnologije i da se dobije dodatni tržišni pristup. Predsednik želi da to uradimo“, naveo je on.

„Ako do toga ne dođe, imaćemo tarife“, poručuje Lajtizer.

Istovremeno, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Lu Kang je na pitanje da li će Peking ove nedelje poslati svoju trgovinsku delegaciju u SAD, rekao da ekonomski i trgovinski timovi dve zemlje „intenziviraju kontakte i konsultacije“.

„Nadamo se da će obe strane moći da iskreno, uz zajedničke napore, realizuju konsenzus postignut između lidera dve zemlje na sastanku u Argentini“, rekao je portparol na konferenciji za novinare.

Tramp i kineski predsednik Si Điping su nedavno u Argentini dogovorili primirje u trgovinskom ratu, čime je odloženo planirano američko povećanje tarifa na 25 odsto sa 10 odsto, počev od 1. januara, na 200 milijardi dolara vrednu kinesku robu.

(Tanjug)