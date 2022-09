Sajam 'Vinska vizija Otvorenog Balkana' otvoren danas na Beogradskom sajmu

Prvi međunarodni sajam vina, „Vinska vizija Otvorenog Balkana“, otvoren je danas na Beogradskom sajmu i trajaće do nedelje, 4. septembra.

Ta prva zajednička regionalna manifestacija inicijative „Otvoreni Balkan“ okupila oko 400 izlagača, među kojima je i 40 destilerija, iz 22 zemlje iz regiona, EU, ali i Australije, Argentine, Čilea, Južne Afrike, SAD.

Iz tri države „Otvorenog Balkana“, Srbije, Severne Makedonije i Albanije, je 235 vinarija.

Sajam su otvorili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i predsednici vlada Severne Makedonije i Albanije, Dimitar Kovačevski i Edi Rama, a prisustvovao je i premijer Crne Gore Dritan Abazović.

Vučić je rekao da su članice inicijative „Otvoreni Balkan“ današnjom manifestacijom pokazale da su ne samo deo sveta nego da u mnogo čemu mogu da se takmiče i budu bolje u raznim sferama života.

„Otvoreni Balkan nikom nije doneo ništa loše, a našim narodima samo dobro je doneo. Učinićemo ga još boljim, snažnijim i privlačnijim za neke druge“, kazao je Vučić.

Edi Rama je rekao da je sajam vina u Beogradu organizovan na visokom evropskom nivou i da na njemu vinari iz Srbije, Albanije i Severne Makedonije ne samo da mogu ra razmene iskustva nego i da budu primer drugima i podstiču ih da budu deo te manifestacije.

„Zahvalan sam vinarima koji učestvuju na sajmu i koji nas uveravaju da je ‘Otvoreni Balkan’ više od privrede, trgovine, politike. To je proizvod mira, projekat jedinstva u miru sa vizijom za budućnost“, rekao je on.

Dimitar Kovačevski je rekao da se danas u praksi vidi kako funkcioniše „Otvoreni Balkan“ koji stimuliše ekonomski razvoj regiona.

„Često nas pitaju da li je to politička inicijativa, a mi odgovaramo da je to privredna inicijativa i to smo to danas i potvrdili“, istakao je premijer Severne Makedonije.

Sajam će danas od 16 časova biti otvoren i za posetioce koji će tokom manifestacije imati priliku da posete različite tematski definisane izlagačke celine, da se edukuju i budu informisani o istoriji i poreklu vina, procesu proizvodnje, vrstama vina, konzumaciji, ali i da degustiraju i kupe najbolja vina iz balkanskog regiona i sveta.

Poseban deo manifestacije biće posvećen najpoznatijim gastronomskim specijalitetima iz ovog dela Evrope, a ideja je da se na sajmu Srbija, Severna Makedonija i Albanija predstave i svojom tradicionalnom hranom.

Radno vreme sajma danas je do 20 časova, u petak i subotu od 12 do 20 časova, a u nedelju od 12 do 19 časova.

(Beta)

