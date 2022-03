Sankcije EU ruskim naftnim kompanijama odnose se na Srbiju

BEOGRAD – Energetičar Miloš Zdravković izjavio je za Tanjug da su sankcije koje je EU uvela ruskim naftnim kompanijama u većinksom državnom vlastništvu zapravo sankcije koje se odnose direktno na Srbiju koja nije članica EU i da je to vid političkog pritiska na našu državu.

„Ako se te sankcije budu primenjivale doslovce, moraćemo da kupujemo naftu iz austrijskog OMV-a ili mađarskog MOL-a ili bugarskog Lukoila koji je, paradoksalno, najeća ruska državno-privatna kompanija za proizvodnju ugljovodonika“, ocenio je Zdravković.

On je izrazio nadu da će se pronaći neko diplomatsko rešenje za ovu situaciju, jer Srbija nije članica EU i ne mora da sledi evropsku politiku dok ne postane član.

Zdravković napominje da je najjeftiniji način nabavke sirove nafte za naše potrebe njeno dopremanje tankerima do severnog Jadrana i potom naftovodom kroz Hrvatsku do Rafinerije Pančevo koja je najveća rafinerija u regionu.

„Rusija je uložila velika sredstva u modernizaciju Rafinerije u Pančevu, u povećanje kapaciteta proizvodnje nafte i gasa na teritoriji Srbije, a mi se snabdevamo većinski sa 99 odsto iz te rafinerije, tako da bi te sankcije direktno ugrozile privredu i stanovništvo Srbije“, rekao je Zdravković.

On smatra da postoje načini da se ove sankcije zaobiđu, ali da u njih ne spada preuzimanje većinskog paketa akcija NIS-a od Gasproma.

„Mislim da do toga neće doći, jer Rusi nisu kreirali te sankcije, niti su odgovorni za to, a Srbija je suviše malo tržište da bi se oni borili za njega. Zaštitiće svoj kapital, jer svaka oluja dođe i prođe. Tako je i sa ratom u Ukrajini“, ocenio je Zdravković.

Kaže da su zamena transportu nafte kroz Hrvatsku koricšćenje drugih mogućih puteva.

„Altenativa je da brodovi direktno iz Crnog mora dođu preko Dunava do naše države, koji je međunarodna plovna reka i niko ne može da zaustavi ruske tankere. Međutim, toje skuplji način. Drugi je da se nafta transportuje do luke u Baru, a onda vozovima do Pančeva i treća mogućnost, ako se ostavi pojedinačnim državama članicama EU da same odlučuju o primeni sankcija, možemo preklo luke u Pireju, koja je u većinskom kineskom vlasništvu i onda vozom ka Beogradu“, kaže Zdravković.

On otvoreno kaže da ove sankcije EU posmatra kao vrstu pritiska na našu državu, na naše politicare i aktuelnu i buduću vlast koja će doći posle izbora.

„Srbija se nalazi između čekića i nakovnja. Srbija je u Evropi i želi da bude član EU, međutim ona još uvek nije član i ne mora striktno da poštuje odluke EU, niti je pametno da se u ovom trenutku svrstava na jednu ili drugu stranu“, rekao je Zdravković.

(Tanjug)

