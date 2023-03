Sastanak delegacija Evopskog saveta za inovacije i Ministarstva nauke

BEOGRAD – Delegacija Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, predvođena ministarkom dr Jelenom Begović, sastala se danas sa predstavnicima Odbora Evropskog saveta za inovacije (EIC), predvođenim direktorom odbora Kitom Sekjerom.

Pored direktora, sastanku su prisustvovale i savetnik za politike EIC i Sektora za strategije i prižanje informacija o politikama EISMEA Albena Kujumidzieva, kao i savetnik za projekte u EIC i EISMEA Marija Popović, saopšteno je iz Ministarstva.

Delegacije su se međusobno upoznale sa dosadašnjim postignućima, kao i tekućim projektima i programima.

Evropski savet za inovacije je osnovan u okviru programa EU Horizont Evropa.

Ima budžet od 10,1 milijarde evra za podršku inovacijama tokom celog razvojnog ciklusa, od istraživanja u ranoj fazi, do dokaza koncepta, transfera tehnologije i daljeg finansiranja i razvoja startapa, kao i malih i srednjih preduzeća.

Jedinstvena karakteristika EIC-a je da obezbeđuje finansiranje pojedinačnih kompanija (uglavnom startapa i malih i srednjih preduzeća) i kroz grantove i kroz investicije. Investicije trenutno imaju oblik direktnih ili kvazi-vlasničkih ulaganja i njima upravlja EIC fond.

Pozivi za prijavljivanje projekata se objavljuju u tri oblasti: EIC Pathfinder Open (nove ideje za radikalno nove tehnologije), EIC Transition Open (translacija rezultata istraživanja u inovacije), EIC Ačelerator (uvođenje inovacija na tržište).

Još jedna od tema ovog sastanka bio je poziv Srbiji da se uključi u Plug In Sćeme program za EIC Ačelerator, koji se odnosi na predloge potekle od postojećih nacionalnih ili regionalnih programa koji su do sad sprovedeni i sertifikovani.

Pilot faza Plug In Sćeme za EIC Ačelerator zvanično je otvoren u januaru 2023. godine. “Do sada se kao članica uključila 21 država”, rekao je Sekjera i pozvao da do kraja godine i Srbija predloži kandidata za Plug In Sćeme program za EIC Ačelerator.

“Planirano je da odaberemo 20 kompanija do kraja procesa selekcije”, zaključio je Sekjera.

Delegacije su najavile produžetak i produbljivanje saradnje.

