Savet za regionalnu saradnju predstavio Žene preduzetnice godine sa Zapadnog Balkana za 2024.

Savet za regionalnu saradnju (RCC) predstavio je „Žene preduzetnice sa Zapadnog Balkana“ za 2024. godinu, na svečanosti održanoj sinoć u Prištini, ocenjujući da one „svojim inovativnošću, otpornošću i preduzetničkim duhom oblikuju poslovno okruženje regiona“, saopštio je RCC.

Svečanost je otvorio generalni sekretar RCC Amer Kapetanović, a prisutnima su se obratili i šef Kancelarije Evropske unije i specijalni predstavnik Evropske unije Aivo Orav i osnivač i predsedavajuća Fondacije Jahjaga i bivša predsednica Atifete Jahjaga, navedeno je u saopštenju.

„Večeras proslavljamo izvanredne žene koje ne samo da razvijaju biznise već i transformišu društva. Njihov uspeh podstiče ekonomski rast, inovacije i društveni napredak širom Zapadnog Balkana. Dok odajemo priznanje njihovim postignućima moramo prepoznati izazove koji su i dalje prisutni. Žene se, naime, i dalje suočavaju sa značajnim razlikama u oblastima liderstva, finansija i ekonomskih mogućnosti. Zato je Savet za regionalnu saradnju kontinuirano posvećen zagovaranju politika kojima se obezbeđuju podrška i resursi koje žene preduzetnice zaslužuju“, rekao je Amer Kapetanović.

Predstavljene su šest odabranih Žena preduzetnica godine sa Zapadnog Balkana za 2024, koje su kako se ukazuje odabrane među više od 200 nominacija, i predstavljaju najinspirativnije žene preduzetnice iz različitih sektora iz regona.

Žena preduzetnica godine u umetnosti Edina Hadžić: pokrenula je modnu i dizajnersku firmu i brend Sugar on Top posvećen principima nulte stope otpada u modnoj industriji i predan održivim i etičkim praksama proizvodnje pri čemu se uticaj na okolinu svodi na najmanju moguću meru.

Žena preduzetnica godine zvezda društvenih medija Ardita Vokshi: izgradila je uspešan slastičarski posao u okviru kojeg koristi lokalne sastojke i zapošljava žene koje osnažuje finansijskom nezavisnošću i veštinama.

Žena preduzetnica godine u sektoru informacionih i komunikacionih tehnologija

Vesna Kuzmanović: osnovala je Impala Research, platformu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji koja koristi analizu mišljenja, praćenje pogleda i prepoznavanje emocija da firmama pomogne u razumevanju ponašanja potrošača.

Žena preduzetnica godine u turizmu Anđela Đokić: napravila je FitCamp Montenegro, mesto za odmor u prirodi koje promoviše održivi turizam i podržava lokalne mreže za osnaživanje žena.

Mlada žena preduzetnica godine atarina Ejdus: osnovala je socijalno preduzeće Women on the Way koje kroz održivu modu i etički dizajn osnažuje žene izbeglice.

Žena ekološka preduzetnica godine Marjana Koceku: pretvorila je tradicionalnu kamenu kuću u obliku kule svoje porodice u destinaciju održivog turizma na kojoj se posetiocima nudi autentično iskustvo planinskog gorja Albanije.

Cilj ove inicijative, koju finansira Evropska Unija i koja je pokrenuta kao deo

Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište i programa Saveta za regionalnu saradnju za ekonomsko osnaživanje žena, je da se oda priznanje i podrže žene koje predvode, inoviraju i stvaraju održiva radna mjesta širom regiona, saopštio je RCC.

Od pokretanja inicijative do danas ovu prestižnu titulu ponelo je 18 izuzetnih žena, uključujući i prošlogodišnje dobitnice Irenu Chaushevsku, Ildu Humić, Mariju Ivanković Jurišić, Nikolinu Kovačević, Rigertu Loku i Hanu Qerimi.

„Žene preduzetnice su ključni pokretači stabilnosti, rasta i inovacija na Zapadnom Balkanu. Njihovi poslovni subjekti ne samo da otvaranju nova radna mesta već se bave i društvenim izazovima, potiču održivost i daju novo značenje liderstvu“, rekao je Amer Kapetanović.

Uprkos napretku,rodna nejednakost je i dalje prisutna. Žene u regionu i dalje zarađuju 16% manje od muškaraca, samo jedan od sedam rukovodilaca je žena i samo jedno od tri mesta u parlamentu zauzimaju žene.

Savet za regionalnu saradnju nastaviće da kontinuirano radi na podsticanju ženskog preduzetništva i osnaživanju žena kroz rad na kreiranju politika, inicijative za finansijsku inkluziju i mogućnosti uvezivanja na nivou regiona kako bi se pomoglo privrednim subjektima koje vode žene da se integrišu u regionalne i evropske lance vrednosti.

(Beta)

