Savez racunovoda podrzava zakone o fiskalizaciji i fakturama

BEOGRAD – Savez računovođa i revizora Srbije (SRRS) kao asocijacija profesionalnih računovođa i članica više međunarodnih asocijacija računovođa podržva donošenje i skoru primenu Zakona o fiskalizaciji i Zakona o e-fakturama, koji će, kako se navodi u saopštenju ovog Saveza, doprineti efikasnijem fiskalnom sistemu u Srbiji, kao i Zakona o računovodstvu.

SRRS ističe da su profesionalne računovođe, kao članovi saveza, važan partner obveznicima fiskalizacije kada je reč o prelasku na novi model, a pre svega kao podrška pri prijavi poslovnih prostora, zatim prilikom prijave za subvencije, koja je nedavno završena i prilikom upita za bezbednosni element koji daje Poreska uprava.

Savez poziva članstvo da nastavi da aktivno pomaže klijentima oko uključivanja u novi model e-fiskalizacije kao i da ih podstiče da što pre pređu na novi model te da ne čekaju poslednji rok.

Smatraju takođe da obveznici fiskalizacije imaju dovoljno vremena da se prilagode i pređu na novi model e-fiskalizacije pogotovo imajući u vidu da je primena Zakona o fiskalizaciji već jednom pomerena, kao i primena Zakona o e-fakturama.

U prilog svom stavu navode podatak da je već 130.000 obveznika fiskalizacije prijavilo lokacije poslovnog prostora, a 124.000 njih se prijavilo za državnu subvenciju za nabavku fiskalnih uređja.

Računovođe podsećaju da je Zakonom o fiskalizaciji predviđena potpuna fleksibilnost sistema, jer on podrazumeva da korisnici kao fiskalni uređaj, između ostalog, mogu da koriste, tablete, računare i mobilne telefone, pa, kako ocenjuju nisu limitirani isključivo nabavkom novog fiskalnog uređaja.

Podsećaju i da je u skladu sa odredbama novog Zakona o fiskalizaciji, Poreska uprava do sada odobrila više od 120 elemenata fiskalnog uređaja, dok je po odredbama prethodnog zakona saglasnost Vlade za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa imalo tek petnaestak proizvođača.

„ Zato smatramo da za proces digitalizacije poslovanja privrednih subjekata u Srbiji nije potrebno dodatno odlaganje i da je ostavljeno sasvim dovoljno vremena, do 1. maja, do kada svi treba da pređu na nove modele“, navodi se u saopštenju Saveza.

Kada je reč o Zakonu o računovodstvu, smatraju da je prelazni rok od tri godine bio sasvim dovoljan, te da su pružaoci računovodstvenih usluga imali dovoljno vremena da se prilagode, posebno ako se ima u vidu da na tržištu Srbije ima više desetina hiljada profesionalnih računovođa sa odgovarajućim profesionalnim zvanjem.

SRRS je profesionalna asocijacija u Republici Srbiji, koja okuplja više desetina hiljada profesionalnih račuunovođa iz različitih segmenata a profesionalna zvanja stečena kod Saveza se priznaju u svetu.

Savez RR Srbije je punopravni član Međunarodne federacije računovođa, Evropske asocijacije računovođa, zatim Mediteranske federacije računovođa, Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde, Federacije profesionalnih računovođa jugoistočne Evrope.

Od svog osnivanja 1955, aktivno radi na razvoju računovodstvene profesije, obrazovanju i usavršavanju profesionalnih računovođa a SRRS je i pravni sledbenik Saveza računovođa i revizora Jugoslavije.

(Tanjug)

