Savić: Mnoge veće sile od SAD su sišle sa istorijske scene i izgubile dominaciju

BEOGRAD – Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Ljubodrag Savić izjavio je za Tanjug da su mnoge, veće sile od Sjedinjenih Američkih Država sišle sa istorijske scene i izgubile dominaciju, dodajući da će, kako vreme bude odmicalo, nastajati široki front koji će nastojati da smanji ulogu kolektivnog zapada, a pre svega SAD.

„Očigledno je da vreme zapada prolazi, ali to ne treba shvatiti kao da će se desiti sutra. U istoriji je bilo mnogo većih sila od SAD-a koje su pored svoje dominacije ipak sišle sa istorijske scene. Ovde će se stvari dešavate brže. Biće mnogo zemalja koje nisu zadovoljne svojom pozicijom prema SAD-u, a ta pozicija je takva da, ili slediš moje interese ili si moj neprijatelj“, rekao je Savić .

On je istakao da je povodom susreta kineskog i ruskog predsednika u Moskvi dovoljno podsetiti na rečenicu kineskog predsednika Si Đipinga koji je tada naveo „mi sada pravimo nešto za narednih 100 godina“.

Šta god da je između Rusije i Kine, kaže Savić, oni imaju zajedničkog ekonomskog „neprijatelja“, a to je prema njegovim rečima kolektivni zapad.

Kako je rekao, što bude vreme više odmicalo nastajaće široki front sa raznim interesima, to neće biti savez izveđu zemalja, ali će to zajedništvo vremenom rasti.

„Kako ono bude raslo smanjivaće se uloga kolektivnog zapada ali i uloga Amerike. Za sada zapad ima vojnu nadmoć. Njemu se Rusija može suprotstaviti, ali ne i Kina, pošto na nuklearnom planu nije na nivou SAD-a“, rekao je Savić.

Komentarišući sankcije prema Rusiji on je rekao da Evropa neće dozvoliti toliku zavisnost od SAD-a.

„Ove godine su imali sreću u Evropi pošto je bila blaga zima, ali je pitanje koliko su plaćali gas. Moguće je naći alternativu ruskom gasu, ali proizvodi iz Kine nisu isti kao proizvodi iz Rusije“, kaže Savić.

On smatra da nije moguće naći alternativu jeftinoj radnoj snazi i jeftinim komponentama koje dolaze iz azijskih zemalja.

„Sada je preporuka da nemačke kompanije idu u Ameriku, a svako pametan će razmisliti i shvatit da su troškovi proizvodnje višestruko veći“, smatra Savić

Evropa je pokazala u poslednjih nekoliko godina da je „div na staklenim nogama“, kaže on.

On je istakao da je od početka rata mali procenat kompanija napustio Rusiju.

„Rusija je sankcijama pretrpela ne tako malu štetu, ali to ljudi tumače iz svog ugla. Ruski narod je stalno trpeo, oni su uvek imali probleme. Rusija danas jeste ekonomski oštećena, ali je do sada svega devet odsto zapadnih kompanija otišlo iz Rusije. Rusija će relativno lako preživeti ovo i ostati uspravna, ali nisam siguran da će mnoge evropske zemlje preživeti ono što nam se dešava“, kaže on.

Komentarišući proteste u Francuskoj, Savić je rekao da je Francuska jedna od socijalno odgovornih država, ali da su ljudi veoma teško prihvatili činjenicu produženja vremena odlaska u penziju, te da je to kod naroda izazvalo bes.

„Ja mislim da Makron ne vlada situacijom. Zahtevi u Parizu se ne svode samo na penzione reforme“, kaže Savić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.