Šefica Evropske komisije odbacila Džonsonovu ideju o labavom trgovinskom sporazumu EU s Velikom Br

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen je danas odbacila ideju britanskog premijer Borisa Džonsona o labavom trgovinskom sporazumu EU s Velikom Britanijom.

Evropska unija ponudiće Velikoj Britaniji jedinstven pristup svom ogromnom jedinstvenom tržištu samo ako Velika Britanija pristane da se drži standarda EU, rekla je Fon der Lajen, odbacujući Džonsonovu ideju da će uspeti da ispregovara labav trgovinski sporazum sa EU.

Fon der Lajen je rekla da je iznenađena što je Džonson čak pomenuo mogućnost pregovora o trgovinskim aranžmanima kakve EU ima sa Australijom, uključujući kvote i tarife, ako EU i Velika Britanija ne budu mogle da postignu sveobuhvatan sporazum. Ona je Džonsonov plan danas kritikovala u Evropskom parlamentu u Strazburu, u Francuskoj.

„Australija je jak partner i istomišljenik, ali Evropska unija s njom nema trgovinski sporazum“, rekla je Fon der Lajen. „Mi medjusobno trgujemo pod uslovima Svetske trgovinske organizacije“, podsetila je ona.

Fon der Lajen je dodala: „Ako su to Britanci izabrali, nama to ne smeta. Možemo prihvatiti manje od željenog, ali verujem da bi trebalo da budemo ambiciozniji“.

Velika Britanija je 31. januara napustila EU – prva država koja je to učinila ikada do sada – ali nastavlja da se drži propisa EU bar do kraja ove godine. Tokom prelaznog perioda, britanska vlada i lideri EU pokušaće da pregovaraju o slobodnoj trgovini i sporazumima za druge oblasti, poput saradnje službi bezbednosti.

Velika Britanija želi da trgovinski sporazum obuhvati robu i usluge i isključi skoro sve carinske tarife. Međutim, Džohnson je čvrsto tvrdio da njegova država neće poštovati sve propise EU. Da bi sklapao ugovore s drugim zemljama, Džonson želi da se fleksibilnost standarda primeni na razne oblasti, kao što su konkurencija, državna pomoć ili čak zaštita okoline.

Neka britanska preduzeća su se uznemirila smatrajući da Vlada smanjuje posvećenost zadržavanju olakšane trgovine sa EU.

Endrju Opi iz „Britanskog konzorcijuma maloprodaje“ je rekao da ukoliko Vlada brzo ne uspostavi graničnu infrastrukturu, u Velikoj Britaniji može doći do nestašice svežeg voća i povrća.

„Nije dovoljno najaviti da će biti granične kontrole, već sada moramo da vidimo planove kako će to biti moguće u praksi, ili će potrošači stradati 1. januara iduće godine“, rekao je on.

Fon der Lajen je insistirala na tome da EU – sada sa 27 članica, nudi Velikoj Britaniji „nešto što nikada pre nismo ponudili nikom drugom“, pod uslovom da bivša članica EU garantuje poštenu konkurenciju i zaštitu radnika i životne sredine.

Mišel Barnije, glavni pregovarač EU, upozorio je da poslovanje između Ujedinjenog Kraljevstva i EU neće ostati isto kada se završi prelazni period, ako strane ne postignu sporazum o trgovini. U tom slučaju bi se odmah primenjivale carine i kvote na sve britanske proizvode.

„Otvaranje naših tržišta, pristup podacima i ekvivalentnost finansijskih usluga biće proporcionalni obavezama koje su preuzete u pogledu poštovanja istinskih nivoa uslova, regulatorne koherencije, zaštite građana i finansijske stabilnosti“, rekao je Barnije.

Dodao je da Britanija ne bi trebalo da ima iluziju da će finansijske usluge londonskog „Sitija“ imati preferencijalni status.

„Bregzit ne može znati ‘radimo kao i obično’, biće promena u svim oblastima“, rekao je Barnije.

„Pregovor o tome će biti teški, vrlo teški. Preporučujem da budemo spremni za svaki ishod, uključujući da 31. decembra ne bude sporazuma“, upozorio je on.

Britanska vlada je upozorila domaće kompanije da se pripreme za carinske deklaracije sledeće godine i proveru robe koja stiže iz EU .

„Velika Britanija će biti izvan jedinstvenog tržišta i izvan carinske unije, tako da ćemo morati biti spremni za carinske postupke i regulatorne provere koje će neminovno uslediti“, rekao je u ponedeljak Majkl Gov, ministar zadužen za pripremu Bregzita.

U ponedeljak je šefica Vlade Škotske upozorila da će Velika Britanija platiti „skupu cenu“ ako odustane od pravila i standarda EU. Nikola Sturdžen je uz to ponovila da želi da Škotska referendumom dodje do nezavisnosti od Ujedinjenog Kraljevstva i do mogućnosti da se pridruži EU kao država-članica.

„Kako EU neprekidno objašnjava, što više odstupamo od standarda EU, to ćemo imati manje pristupa jedinstvenom tržištu“, rekla je ona. „Odstupanje od toga imaće veoma, skupu cenu“, dodala je ona.

