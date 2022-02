Senicic: Jos nije izvesno kako cemo putovati u zemlje EU

BEOGRAD – U Evropskoj uniji od danas počinje da se primenjuje pravilo kojim se digitalni kovid sertifikati o vakcinaciji prihvataju u periodu od devet meseci od kompletiranja primarne vakcinacije, a direktor YUTA Aleksandar Seničić kaže da još nije izvesno da će sve zemlje članice EU prihvatiti tu preporuku.

Seničić je podsetio da i prošle godine kada je Evropska komisija dala određene preporuke za putovanja, nisu ih sve zemlje članice prihvatile.

„Evropska komisija je dala preporuke članicama EU da se pre svega zeleni sertifikati na jednistven način ograniči za one koji su potpuno vakcinisati. Tu se misli na one koji su primili vakcine koje se primaju u jednoj dozi ili one koji su primili vakcine u dve doze, devet meseci od momenta od kada je vakcina primljena“, rekao je Seničić za TV Pink.

Objašnjava da se na taj način ne uzima više u obzir epidemiološka situacija u zemlji iz koje putnik dolazi, već da se isključivo vodi računa o pojedinačnim statusu putnika koji ulazi u zemlje EU.

„Očekuje se narednih dana da pojedine zemlje EU počinju da se prilagođavaju ovim standardima. Ne mogu da kažem da će sve zemlje prihvatiti ove preporuke jer smo imali situaciju i prošle godine kada je Evropska komisija dala određene preporuke, ali nisu se sve članice EU tome prilagodile“, naveo je Seničić.

Dodaje da i dalje ostaje nejasno da li ćemo putovati onako kako bismo voleli.

Seničić je naglasio da prema novoj preporuci EU oni koji imaju buster dozu, odnosno tri doze vakcine, da nema ograničenja trajanja buster doze.

Kaže da oni koji su vakcinisani mogu već da planiraju putovanja u EU, ali da očekuje da će se konačne informacije o načinu ulaska u pojedine zemlje znati krajem febuara, početkom marta.

S druge strane, uveren je da neće biti i neke velike razlike za nevakcinisante te da bi oni mogli da putuju sa nekim od negativnih testova.

(Tanjug)

