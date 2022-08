Senicic: Na put sa polisom osiguranja, cena oko 2.000 dinara

BEOGRAD – Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić pozvao je danas putnike da kupe polisu osiguranja pre polaska na putovanje i naveo da se njena prosečna cena kreće oko 2.000 dinara, uključujući i kovid pokriće, za otprilike 10 dana boravka.

„I pre kovida smo insistirali da se kupi polisa osiguranja koja pokriva i kovid razbolevanje. Najvažnije je da se ljudi ne upuštaju na put bez polise, sada je karantin kraći – traje pet dana i važno je da imate polisu, jer može da pokrije i troškove testiranja, lečenja i delimično smeštaja, a čak i povratka sa destinacije, ukoliko se putnik razboli dva-tri dana pred povratak, pa ne može da se vrati sa grupom“, poručio je Seničić za TV Pink.

On kaže da su različite sume pokrića i opšti uslovi, ali da je na putnicima da dobro provere i prouče.

„Polisu možete kupiti u osiguravajućoj kući ili turističkoj agenciji, ali bitno je da znate na koji način i šta sve pokriva polisa osiguranja. Recimo, u Grčkoj postoji mogućnost da uz pratnju napustite tu zemlju i vratite se u svoju“, precizirao je Seničić.

Navodi da se veliki problem javi kada putnik koji se razboli ne želi da se testira, pa se čak sa ostalim putnicima vrati nazad.

„To nije dobro i to nam pravi probleme. Na svakoj polisi osiguranja imate broj telefona, okrenete asistentsku kuću i oni vam u roku od par minuta kažu u koju bolnicu možete otići, a u Turskoj i Grčkoj šalju i automobile po pacijenta“, rekao je Seničić.

On je istakao da se ne očekuje da će do kraja turističke sezone, odnosno do 20. septembra, zemlje uvoditi dodatne mere, a da u ovom trenutku samo Španija i Tunis insistiraju na kovid protokolima.

„Za sada se protokoli za ulazak u zemlje neće menjati, bar što trenutno znamo“, rekao je Seničić.

(Tanjug)

