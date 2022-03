Senicic: Sa grckim ministrom turizma o blazim kovid uslovima

BEOGRAD – Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić izjavio je za Tanjug da se narednih dana očekuje dolazak grčkog ministra turizma Harisa Teoharisa u Srbiju i da bi prva tema razgovora trebalo da budu uslovi za ulazak turista u Grčku

„Razgovaraćemo o mogućnostima da uslovi za ulazak u Grčku ove sezone, vezani za kovid, budu malo relaksiraniji, što se pre svega odnosi na decu. Sada imamo situaciju da bez dodatnih uslova u Grčku mogu ući samo deca do pet godina, a naša ideja je da to važi za decu bar do 12 godina“, kaže Seničić.

Druga tema razgovora bi, prema njegovim rečima, trebalo da bude slučaj grčke agencije Mouzenidis travel, koja je propala a sa njom su radile i neke naše agencije.

Direktor YUTA je najavio da će se na sastanku s grčkim ministrom turizma „videti šta može da se uradi“ vezano za slučaj te agencije.

Seničić kaže da se još ne zna tačan datum dolaska grčkog ministra, ali da se očekuje da će njegova poseta uslediti u vreme održavanja Međunarodnog sajma turizma u Breogradu, koji počinje u četvrtak.

Kako je najavljeno na pres-konferenciji povodom Sajma turizma, koji će se na Beogradskom sajmu održati od 24. do 27. marta, tih dana se očekuje dolazak sedam ministara turizma u Beograd.

