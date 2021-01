Seničić: Vakcina prednost, ali ne i uslov za putovanja

BEOGRAD – Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić kaže da se još ne zna po kojim pravilima i uslovima će se ubuduće putovati u inostranstvo, ali da bi zbog naredne turističke sezone valjalo da oni budu poznati do kraja marta ili početkom aprila.

Prema njegovim rečima, sada se čini izvesnim da će primljena vakcina biti prednost, ali ne i uslov da se može putovati u druge zemlje.

Jer, kako kaže, neki ljudi jednostavno ne žele da prime vakcinu, drugi pak i ne smeju i za njih će važiti druga pravila, recimo negativan PCR ili brzi antigenski test.

Seničić za Tanjug ocenjuje da je posedovanje neke zdravstvene potvrde za prelazak granice, koje se sve više spominje, logičan sled događaja i da je ona već bila tema i na sastanku lidera članica Evropske unije.

“ Oni jesu odbili ideju da se uvodi kovid-pasoš i njegovo uvođenje ne treba ni očekivati, uostalom protiv takvog rešenja je i Svetska zdravstvena organizacija. Verovatnije je da će to biti neka potvrda ili sertifikat o vakcinaciji gde se kroz kju-ar kod mogu očitati neophodni podaci“, navodi Seničić.

On ističe da je veoma važno da se to reguliše na nivou Evropske unije i tamo donese odluka o jedinstvenom dokumentu i kako on treba da izgleda.

Seničić ističe da je potpuna besmislica bojazan da vrsta vakcine koja se primi može da bude prepreka da se uđe u neku od zemalja, pri čemu se obično misli na kinesku ili rusku vakcinu.

“ To je potpuno besmisleno. Poznato je da su ruski i kineski turisti među najbrojnijim turistima. Oni će sigurno primiti vakcine iz svojih zemalja a nije logično očekivati da će neko da odbije tolike ljude i ne dozvoli im ulazak u zemlju samo zbog vakcine“, kaže Seničić za Tanjug.

Zato je, ističe, sasvim neosnovano i razmišljati o tome da vrsta vakcine može da bude problem.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.