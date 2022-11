Siamitis: Zelimo da zeleni energenti budu sto pristupačniji

BEOGRAD – Kompanija Helenik enerdži, koja uspešno posluje i u Srbiji, u svojoj novoj strategiji, osim orijentacije ka zelenoj energiji i smanjenju emisije ugljen-dioksida i izduvnih gasova, želi da zeleni energenti budu što pristupačniji korisnicima, istakao je danas predsednik grupacije Helenik enerži Andreas Siamitis.

„Transformacija je sastavni deo naših sadašnjih života pa smo i mi odlučili da se promenimo zbog toga što se čitav svet u poslednje vreme upadljivo menja“, rekao je Siamitis za Tanjug.

Siamitis je rekao da se nova vizija najviše ogleda u promenama kompanijske strategije od pre godinu i po dana.

„Namera nam je da dostignemo postavljene ciljeve koji bi trebalo da se poklope sa Agendom 20-25, a od nekoliko tačaka prva je smanjivanje isparenja ugljen-dioksida za 50 odsto, dok druga predviđa snižavanje emisije izduvnih gasova za 60 odsto i u to kontinuirano ulažemo 60 odsto naših kapitalnih investicija“, kazao je predsednik grupacije.

Dodao je da je važan cilj i izmena menadžmenta u skladu sa ciljevima dostizanja želje da se kompanija sa tržista nafte i naftnih derivata sve više prebacuje na održivu energiju.

„Da bi nam komapanija ostala uspešna krenuli smo u restuktuiranje celine na nekoliko potkompanija od kojih svaka radi svoj deo, što je dalo mnogo bolje rezultate“, kazao je Siamitis.

Naveo je i da je kompanija u cilju približavanja korisnicima izmenila i korporativni identitiet što se vidi u izmenjenom nazivu i logou, pa se umesto Helenik Petroleum kompanija sada zove Helenik enerdži, budući da se ne bavi više samo naftom i naftnim derivatima već joj portfolio ukljucuje i druge vidove energije.

Kako je naveo, kurs kompanije nakon nedavnih događaja u svetu ne ide samo ka ekološkom aspektu, već je bitno da se u promene uključe i druge oblasti – od finansija do navika potrošača.

„Nova strategija ogleda se u okretanju prema takozvanoj zelenoj energiji, ali takva promena ne može doći preko noći, jer ne bi trebalo zanemariti ni troškove i druge faktore, kako bismo sve to postigli u budućnosti“, kazao je Siamits i istakao da je dugoročni plan kompanije da se to uradi u narednih pet do deset godina.

Dodao je da to zato što je svima neophodna pristupačna cena energenata, zbog čega se, kaže, ne radi o tome da se što pre dođe do promena u pravcu zelene energije, već to mora da bude postepeno i u cilju izbalansiranog odnosa cena i proizvoda.

Sve to, napominje, rade kako bi njihovi korisnici mogli da prate i finansijski, a što je, poručuje, njihov osnovni cilj.

(Tanjug)

