Šib na Skupštini SKGO: Nemačka za Srbiju ove godine izdvojila 300 miliona evra

Nemački ambasador Tomas Šib rekao je danas da je ta zemlja ove godine izdvojila rekordnu sumu od 300 miliona evra za razvojnu saradnju i podršku projektima u Srbiji.

On je na godišnjoj Skupštini Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) rekao da razvojna saradnja ne bi bila moguća bez partnerstva sa gradovima i opštinama jer su njihovo usmeravanje i podrška vrlo važni za realizaciju razvojnih projekata.

„Nemačka je ove godine opredelila rekordnu sumu od 300 miliona evra za razvojnu saradnju i podršku projektima u Srbiji u stručnom obrazovanju i dobroj upravi, a fokus je na zaštiti od klimatskih promena i merama energetske efikasnosti“, rekao je Šib.

Dodao je da će danas biti potpisan protokol sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava o trećoj fazi Inicijative o inkluziji izmedju deset opština i Nemačke organizacije za razvojnu saradnju (GIZ).

Taj projekat o inkluziji je, kako je rekao, započet 2017. godine, a cilj je nepromenjen – da se podrže opštine u naporima u zapošljavanju marginalizovanih grupa, naročito povratnika iz EU.

Šib je rekao da je podršku u paketima u Srbiji dobilo 14.000 porodica tokom pandemije.

„Bez obzira na uložene napore ima mnogo toga da se uradi jer smo suočeni sa ogromnim izazovima, naročito kada je reč o marginalizovanim grupama, i zato je važno nastaviti sa projektima za inkluziju. Treba naglasiti da je naročito romska zajednica izložena visokom riziku od siromaštva i nema mnogo prilika za obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvenu zaštitu, i zato želimo da i dalje učestvujemo u tim programima“, rekao je Šib.

Otpravnik poslova ambasade Švajcarske u Srbiji Žan Luk Eš najavio je da će sledeće godine pokrenuti nove inicijative sa Svetskom bankom koje se tiču održivih zelenih gradova u Srbiji.

„Zelena agenda je tema sledećeg klastera koji je otvoren i mi ćemo vas podržati u razvoju zelenih i zdravih gradova. Sledeće godine ćemo imati novi program saradnje koji će trajati od 2022. do 2025. godine koji će se fokusirati na tri oblasti, upravljanje na centralnom i lokalnom nivou, ekonomski razvoj i radna mesta i klimatske promene i održivi gradovi,“ rekao je Eš.

Dodao je da je u Švajcarskoj „nivo lokalne samouprave od suštinske važnosti i da on treba da ima nadležnosti, kompetencije, finansije i mogućnost da se konsultuju sa gradjanima oko stvari koje ih se najviše tiču“.

Govoreći o saradnji sa SKGO, Eš je ocenio da je postignut izuzetan nivo saradnje i da je uloga SKGO od suštinske važnosti.

„Oni su most izmedju opština i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i čitave Vlade. To je način da se približe centralni i lokalni nivo vlasti“, rekao je Eš i dodao da je „jako važno da se primeri dobre prakse šire kroz zajednice i da je to još jedan razlog zašto ova konferencija treba da se podrži“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.