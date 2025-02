Sijarto: Mađarska spremna da pomogne NIS-u

Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da su sankcije koje je SAD uvela Naftnoj industriji Srbije (NIS), posledica „osvetničke politike Bajdenove administracije“ zbog suvernističkih politika Budimpešte i Beograda, i istakao da su njegova zemlja i kompanija MOL spremni da Srbiji nadoknade eventualne gubitke u pogledu nafte.

„Pre svega, do ove situacije dovela je administracija Džozefa Bajdena, koja je centralne evropske zemlje posmatrala na vrlo neprijateljski način. Mađarska i Srbija su izabrali konzervativne patriotske vlade koje predstavljaju nacionalne interese za vaš i naš narod. Kao političku osvetu, Bajdenova administracija je nametnula sankcije protiv naših zemalja“, kazao je Sijarto za RTS.

Istakao je da su te sankcije, stvorile i Budimpešti i Beogradu, velike probleme koji štete suverenitetu zemalja.

„Bajdenova vlada je veoma jasno rekla da je ‘Gasprom banka’ na listi sankcija, a mi smo jasno poručili da to stvara velike probleme zemljama u regionu u kontekstu snabdevanja gasom. Oni su toga bili svesni. Tako su i, stavljajući NIS na listu sankcija, bili potpuno svesni da stvaraju velike probleme Srbiji u slučaju snabdevanja naftom“, naveo je ministar spoljnih poslova Mađarske.

Ukazao je i da problemi o kojima se priča nisu samo na štetu Srbije, već i cele centralne Evrope.

„Kada kapacitet rafinerije u Srbiji bude izuzet iz kompletnog regionalnog kapaciteta, nastaće problemi na regionalnom tržištu nafte. Ako rafinerija u Srbiji ne može da prerađuje sirovu naftu, benzin će morati da se doprema od nekog drugog i to stvara pritisak na regionalno tržište benzina – u pogledu kvaliteta i logistike – što može da dovede do povećanja cena i troškova. Najkraće, stanovništvo u centralnoj Evropi, Mađari i drugi, moraju da plate cenu političke osvete“, naveo je Sijarto.

On smatra da je spas u regionalnoj saradnji.

„Tako bismo izbegli svaki negativni uticaj na naše tržište goriva. Kada se radi o plaćanju gasa, moramo se ponašati kao čarobnjaci u ovoj nezgodnoj situaciji. U saradnji sa Rusima, Turcima, Bugarima i Srbijom uspeli smo da nađemo rešenje, zahvaljujući kome je sada obezbeđeno naše snabdevanje gasom“, poručio je šef mađarske diplomatije.

Povodom američkih sankcija NIS-u, Sijarto misli da će zbog sve veće potrebe Srbije za uvozom nafte, Mađarska morati da je više izvozi, u čemu je, kako naglašava, MOL spreman da učestvuje.

„Ipak, trebaće nam i drugi regionalni igrači, da omoguće dodatne količine nafte za vaše tržište. Postoji dogovor, i kratkoročno i dugoročno. Studija izvodljivosti dopremanja nafte iz Mađarske ka Srbiji je završena i predstavljena, a omogućava izgradnju oko 180 kilometara novog naftovoda u naredne tri godine“, podsetio je Sijarto.

Pojasnio je da je cena projekta oko 320 miliona evra, a da će dve trećine naftovoda graditi Srbija.

„To je strateški projekat, kao i ideje regionalnog tržišta električne energije ili rekonstrukcije železničke veze između naših prestonica. Imamo dobru osnovu i dodatnu snagu koja će biti uključena i u ovaj projekat“, naveo je Sijarto.

Šef mađarske diplomatije kazao je da je dobio uverenja od nove američke administracije predsednika Donalda Trampa da će sve neprijateljske odluke Bajdenovog tima ubrzo biti revidirane.

„Nadam se da će to biti primenjeno i na primeru američkih sankcija NIS-u. Razgovarao sam sa američkim državnim sekretarom Marko Rubijom o obnovi bilateralne saradnje Mađarske i Amerike, koja je bila potpuno uništena. Ja sam mu se požalio na sankcije uvedene tokom poslednjih dana Bajdenove administracije i on je pomenuo da će doći do revizije tih odluka zasnovanih na osveti“, objasnio je Sijarto za RTS.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com