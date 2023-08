Sindikat Sloga: Poskupljenje struje poništiće povećanje minimalca i penzija

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ saopštili su danas da su protiv najavljenog poskupljenja električne energije jer će to direktno uticati na još veće smanjenje kupovne moći građana i minimizirati efekte, nedavno najavljenog, povećanja minimalca i penzija.

„Cena struje će, prema najavi, do Nove godine porasti do deset odsto, a to će podstaći rast i drugih cena, posebno osnovnih životnih namirnica, što će minimizirati efekte nedavno najavljenog povećanja minimalca i penzija“, navela je Sloga.

Posebno, kako je istaknuto, zabrinjava i najava da bi cena svinjskog mesa zbog svinjske kuge u Srbiji mogla dostići 1.000 dinara po kilogramu, pa će se povećati uvoz zamrznutog mesa i potrošnja mesnih prerađevina, kao što su viršle, salame i slični proizvodi sumnjivog kvaliteta, što se može odraziti na zdravlje građana.

„Apelujemo na vlast da se uzdrži od nekontrolisanog zaduživanja. Upućujemo poziv Vladi Srbije da prepozna stvarne potrebe građana i da se ne služi manipulacijama“, navela je Sloga.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.