Sindikat Sloga: Povećanje penzija i plata Vučićeva marketinška manipulacija

Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ saopštili su danas da je obećanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će penzije do 1. januara 2023. godine u dva navrata biti povećane za 18,2 odsto, još jedna marketinška manipulacija pred moguće ponavljanje beogradskih izbora, ali i ozbiljno kršenje ustavnih ovlašćenja predsednika Srbije.

„Sloga“ je i Vučićevu najavu „značajnog“ povećanja minimalca i plata u javnom sektoru ocenila marketinškom manipulacijom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da će se povećati penzije do 2023. godine za 18,2 odsto, a da će rasti i plate u javnom sektoru i „minimalac“.

„Aleksandar Vučić kao predsednik države ozbiljno krši svoja ustavna ovlašćenja, jer su najava i povećanje penzija i plata u nadležnosti Vlade koja je trenutno u odlasku, odnosno u tehničkom mandatu“, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je „činjenica da je inflacija već pojela najavljeno povećanje koje je već sada nedovoljno za život, i zato bi minimalna zarada koliko sutra morala da bude 500 evra, dok bi najniža penzija trebalo da iznosi 400 evra da bi pratila inflaciju koju Republički zavod za statistiku prikriva obračunskom metodologijom samo njima znanom“.

Ističe se da je obećanje o povećanju penzija repriza prošlogodišnje novčane pomoći penzionerima u iznosu od 20.000 dinara, ovoga puta u drugom obliku, ali za iste namene, a to je kupovina najstarijih birača pred moguće ponavljanje beogradskih izbora zbog tanke vladajuće većine i Šapićeve (Aleksandar) nepopularnosti.

„Ako u obzir uzmemo i konstantno zastrašivanje naroda najavama predstojeće teške zime, nedostatka energenata i skupe hrane, a u isto vreme se najavljuje rast penzija i plata, onda tu nema mnogo razmišljanja“, navela je „Sloga“.

Sve je to učinjeno, prema oceni tog sindikata „u cilju jačanja kulta Aleksandra Vučića kao oca nacije, vodje i spasioca, što on to de fakto i de jure nije“.

(Beta)

