Sindikati penzionera Srbije traže veće penzije za deset odsto od oktobra i po 19 odsto 2024. i 2025.

Reprezentativna udruženja penzionera Srbije zatražiće sutra, na sastanku sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić, povećanje penzija od 1. oktobra ove godine od deset odsto i po 19 odsto u 2024. i 2025. godini kako bi prosečna penzija dostigla 50 odsto prosečne plate, rekli su njihovi predstavnici agenciji Beta.

Zahtev za razgovor oko povećanja penzija Udruženja sindikata penzionera Srbije, Saveza penzionera Srbije i Udruženja sindikata penzionera Srbije „Nezvisnost“ je međusobno usaglašen, a upućen je Brnabić proletos, ali je razgovor o tome više puta odlagan.

Predsednik sindikata penzionera Srbije Milan Grujić rekao je za Betu da je njihov zahtev da od 1. oktobra povećanje penzija umesto 5,5 odsto iznosi deset odsto, a da povećanje u 2024. i 2025. godini iznosi po 19 odsto.

„Tako bi se postiglo da prosečna penzija 2025. iznosi 50 odsto prosečne plate. Sada je prosečna penzija 37.800 dinara, a prosečna plata 85.000 dinara, pa je prosečna penzija oko 42 odsto prosečne plate“, rekao je Grujić.

Dodao je da je drugi zahtev da se penzionerima vrati po deset odsto od oduzete penzije od 2014. do 2018. godine, što ukupno iznosi oko 840 miliona evra.

Oni taraže i da se osnuje Nacionalni savet za stare koji bi se bavio problemima penzionera.

Grujić je rekao da je njihov predlog i da se najavljena solidarna pomoć penzionerima od 8.500 dinara, koja bi se jednokratno isplatila, ne bude podeljena linerano, već selektivno, tako što bi najveći iznos dobili penzioneri sa najnižim primanjima, a oni sa penzijama, većim od 100.000 bi bili isključeni.

On je rekao da će od Brnabić zatražiti da Komisija koja je osnovana za praćenje primene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju bude osnažena tako da postane operatibno telo u rešavanju pitanja koja se tiču te populacije, a ne pasivni posmatrač.

Ta udruženja su u zahtevu za razgovor Brnabić i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću navela da je „poslednje dve godine došlo do dramatičnog osiromašenja penzionerske populacije, uzrokovano stalnim povećanjem cena prehrambenih proizvoda, energije troškova stanovanja, lekova, zbog čega se čak oko million najstarijih našlo na rubu fizičkog opstanaka“.

Grujić je rekao da u Srbiji 980.000 penzionera ima penziju do prosečne od 37.800, a 600.000 njih do 30.000. Penziju od oko 15.000-16.000 dinara prima 178.000, a njih 300.000 do 25.000 dinara.

Primanja, viša od 100.000 ima u Srbiji 32.000 ljudi, što je samo 2,3 odsto ukupne penzionerske populacije.

On je rekao da je za poslednje četiri godine preminulo 60.000 penzionera više nego što je penzionisano.

Predsednik Udruženja Sveza penzionera Srbije Andrija Savić rekao je da su zahtevi jedinstveni, a da male razlike postoje u modalitetima kako da se dođe do zajedničkog cilja. „Razlike su samo u iznosima povećanja narednih godina, a krajnji cilj je isti, da prosečna penzija iznosi najmanje 50 odsto prosečne zarade“, rekao je Savić.

(Beta)

