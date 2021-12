Sistem stabilan, manji deo struje se uvozi, Grčić odgovoran

BEOGRAD – Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da je elektroenergetski sistem u Srbiji stabilan, da se uvozi deo struje koji ćemo do kraja zimske sezone platiti više stotina miliona evra i da bi za taj novac mogli da napravimo jednu reverzibilnu hidroelektranu, kao i da su za to odgovorni EPS i direktor Milorad Grčić.

Ministarka je gostujući u „Uranku“ na TV K1 rekla da država nije krila kolaps koji se dododio 11. i 12. decembra i da nije tačno da je do toga došlo smo zbog snega.

„Ali, nije nastalo samo zbog snega, ima i drugih uzroka, kao što su nepripremljeni kopovi i dosta problema unutar EPS-a. Sistem svakako trenutno proizvodi manje količine struje nego što bi smo mi želeli, ali sistem jeste stabilan i jednim delom se uvozi struja. Takođe, struje će biti kao i gasa i toplotne energije“, poručila je Mihajlovićeva.

Dodala je da će tokom zime i privreda i građani imati dovoljno energenata.

Ministarka je istakla da je država odreagovala najbolje što je mogla, ali da će nas svakako uvoz struje na kraju sezone koštati toliko ta smo mogli da izgraidmo jednu reverzibilnu hidroelektranu.

„Znači, pričamo o stotinama miliona evra“, navela je Mihajlovićeva.

Ipak je napomenula da su svi u Evropi u ozbiljnoj energetskoj krizi.

Na pitanje ko je odgovoran, Mihajlovićeva je rekla da je „odgovornost apsolutno na javnom preduzeću koje se nije dobro pripremilo za zimu“ i koje je uveravalo i predsednika Aleksandra Vučića, vladu i nju kao ministarku da su spremni za zimu.

„Ko treba da kopa ugalj? Ne ministarstvo nego ko vodi taj posao, a to je javno preduzeće“, naglasila je Mihajlovićeva.

Kaže da u EPS-u ima puno problema zbog lošeg planiranja i održavanja, kao i u organizaciji celog sistema.

Ističe da je nebitno kada će Grčić da ode sa funkcije direktora EPS-a i da li će da ostane još pet ili 10 dana, već da je mnogo važniji sistem, koji vodi još veći broj izvršnih direktora koji su zaduženi za rad svake elektrane.

„Svakako on (Grčić) ide. On je svakako odgovoran i već je sklonjen. Ne vidim ga više kao direktora, ali mnogo je važnije kako izgleda sistem i šta se dešava u sistemu. Najmanje on vodi EPS ovog trenutka, to je državni posao“, dodala je ona.

Kako je rekla, poruka predsednika Vučića na otvorenoj sednici vlade je bila potpuno jasna.

„Da li je Grčić to shvatio…“, kaže Mihajlovićeva i dodaje da je bilo potpuno jasno kada je Vučić rekao Grčiću da treba da se pomeri sa tog mesta.

Na pitanje da li je kada je došla na mesto ministarke energetike bila zadovoljna kadrovskim rešenjem za mesto direktora EPS-a, Mihajlovićeva je rekla da nikada nije bila zadovoljna, ali da je to već jako dugo svima poznato.

Ipak, to nije samo pitanje prvog čoveka već pitanje organizacije celog sistema i pokazlao se da Elektroprivreda ne funkcioniše dobro i da treba da se nešto menja, navela je ona.

Kako je rekla, niko nije sumnjao u dokumentaciju kojom je EPS uveravao nadležne da je spreman za zimu.

Mihajlovićeva je rekla da je pokrenuta istraga o tome šta se desilo u vezi sa požarom koji je izbio na bloku B1, ali da ministarstvo nije to koje vodi istragu.

Na pojedine komentare koji su se mogli čuti da je taj požar možda podmetnut, Mihajlovićeva kaže da stručni ljudi u EPS-u kažu da teško da je bilo šta podmetnuo.

Ministarka dodaje da ima dosta loše opreme, da treba videti kako je urađena revitalizacija i slično.

Mihajlovićeva kaže da država nabavlja i velike količine mazuta, kao i da lignit koji se koristi u termoelektranama nije baš onog kvaliteta kakav bismo želeli.

Govoreći o uvozu struje, navodi da je kupujemo na tržištu gde cene variraju svaki dan i da su bile, na primer 220 evra po megavat času, pa do 400 evra, ali da su sada opet ispod 200 evra.

Podsetila je da je 1. marta ta cena iznosila 50 e var po megavat času.

„Uvozimo struju i to nije dobro i to je odgovornost preduzeća koje nije dobro planiralo, od revlitalizacije i toga koje kolicicne će uvoziti ili izvoziti, i to je istina“, rekla je Mihajlovićeva.

Takođe, kaže da Grčić nije obavestio ni nju niti predsednika Vučića da je izbio požar na bloku B1, već da je ona čula kada je predsednik rekao da je za to saznao od BIA.

Naglasila je da je javno preduzeće dužno kada se tako nešto dešava na velikim sistemima, pošto je u pitanju energetska i nacionalna bezbednost, da obezbedi sve koji su relevantni.

„Kao što se juče za blok B2 informacija prvo pojavila na društvenim mrežama, pa je tek onda ministaststvo dobilo informaciju“, rekla je ona.

Kada je reč o razgovoru Putina i Vučića o energentima i ceni gasa, Mihajlovićeva je rekla da nisu tačne pojedine tvrdnje u javnosti da će gas biti duplo skuplji za Srbiju već od 1. januara, pošto je dogovreno da do 1. juna i dalje imamo staru cenu od 270 dolara za 1.000 kubika gasa.

Objasnila je da dobijamo šest miliona kubika po toj ceni, dok ostalo kupujemo po višoj ceni.

„Ne bi trebalo da bude problema sa gasom, niti u snabadevanju, niti promena cena sva tri energenta do kraja grejne sezone“, dodala je ona.

Na pitanje šta se dešava sa gasnom rutom Jamal – Evropa koji je osmi dan zaredom ostao u reverzibilnom režimu i gas ide obrnutom rutom od Nemačke ka istoku, Mihajlovićeva kaže da se vodi energetsko-politički rat između Rusije i Evrope, što dovodi do teške energetske krize u Evropi.

„Zato je visoka cena struje, jer se proizvodi velikim delom iz gasa u Evropi“, dodal je ona.

Mihajlovićeva podseća da Nemačka još nije sertifikovala gasovod Severni tok 2 i da je veliko pitanje da li će se to desiti oko 6. februara.

Kako kaže, zaista postoji energetski rat između Rusije i EU zbog kojeg trpi ceo svet.

„Evropa je sebi dozvolila, EU kao energetski zavisna, da povećava proizvodnju struje iz gasa koji je najvećim delom dolazio iz Rusije i manje iz Skandinavije. Za Severni tok 2 želi da se primenjuje treći enegretski paket i pravila EU, na šta Rusija ne pristaje“.

Mihajlovićeva dodaje da je gas bio i 2.200 dolara za 1.000 kubika, dok je 1. marta ta cena iznosila 170 dolara.

Dodaje da Srbija kupuje nedostajuću struju na evropskom tržištu po ceni na berzi.

Ministarka je dodala da se energetska kriza sigurno neće završiti u svetu do leta sledeće godine.

(Tanjug)

