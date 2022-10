Skijanje u Austriji će ove godine biti znatno skuplje

BEČ – Skijanje u Austriji ove godine će biti značajno skuplje, pa skijaši moraju računati na rast cena karte za ski liftove od sedam do deset odsto.

U pokrajini Tirol cena ski liftova biće povećana između sedam i osam odsto, što je ispod aktuelne stope inflacije.

I pored rasta cene turistička organizacija Tirola je uverena da će sezona biti dobra.

U skijaškom centru Sankt Anton, najvećim povezanim skijaškim regionom Austrije, cena ski pasa će ove zime nadprosečno poskupeti.

Dnevna karta će biti za 10 odsto skuplja, i cena će porasti sa 61 na 67 evra, najavljeno je iz „Arlberger Bergbanen“ u saopštenju agenciji APA.

U pokrajini Salcburg skijaši moraće da računaju na veće povećanje cene ski pasa, ali poručeno je da će cena dnevne karte biti ispod 70 evra.

U Koruškim ski centrima će cene porasti u proseku za osam odsto, iako su troškovi porasli skoro duplo.

U skijaškom centru Nasfeld ili Bad Klajnkirhajm će dnevna ski karta koštati 56,50 evra, a u manjim, kao što je Klipicterl 40,50 evra.

U Štajerskoj najavljuju značajno poskupljenje dnevne ski karte, te će na primer dnevna karta koštati u centru Planai između 58 do 68 evra, u zavisnosti od vremena kada se kupi, to jest što ranije se kupi to je jeftinija.

Ako se karta kupi na dan početka rada ski liftova karta će koštati 68 evra.

U Donjoj Austriji skijaši na zimu moraju računati sa povećanjem cene ski karte za 10 odsto.

Inače svi skijaški centri najavljuju mere štednje energije, i to do 20 odsto.

Međutim, ističu da skijaši neće osetiti te mere, iako su najavljena ranija gašenja osvetljenja, kao i druge mere.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.