Skok u ponudi radnih mesta 56%, najtrazeniji prodavci i vozac

BEOGRAD – Uprkos situaciji sa pandemijom u prvih sedam meseci 2021. tržište rada u Srbiji doživelo je pravu ekspanziju i u tom periodu došlo je do povećane potražnje za dodatnim kadrovima za 56 odsto u odnosu na 2020, a u odnosu na 2019. za 30 odsto, objavio je Infostud.

U prvoj polovini godine, prema podacima sajta za zapošljavanje Poslovi Infostud objavljeno je 36.573 oglasa za posao, što je za 13.000 više mogućnosti nego što je bilo prethodne godine.

Najviše oglasa je bilo u oblastima: Trgovina/Prodaja, IT, Mašinstvo, Elektrotehnika, Administracija, ali i oblastima poput Magacin, Ugostiteljstvo, Priprema hrane i Građevina.

Na listi pozicija na koje je bilo najlakše doći do zaposlenja našli su se prodavci, vozači, komercijalisti, telefonski operateri i administrativni radnici, a srednja stručna sprema bila je tražena u čak 60 odsto oglasa za posao.

Sa druge strane za one koji imaju završenu višu školu, fakultet ili master bilo je namenjeno skoro 40 odsto oglasa.

U prvih sedam meseci 2021. godine ukupan broj ljudi koji je bio u potrazi za prvim ili novim zaposlenjem putem ovog sajta dostigao je brojku od 173.342 kandidata, što je povećanje za 12 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Kada se generalno posmatra potraga za poslom, uočava se porast i pad u potražnji u određenim periodima godine.

Konkretno, u poslednjih nekoliko godina beleži se povećana potražnja i broj konkurisanja na sajtu Poslovi Infostud u periodima proleća i jeseni, dok se sa druge strane vidi pad u letnjim i zimskim mesecima.

Poređenja radi, pad u letnjoj i zimskoj sezoni ide do 25 odsto u odnosu na prolećne i jesenje mesece.

Ovaj podatak nije začuđujući uzimajući u obzir činjenicu da su u pitanju sezone godišnjih odmora, kada je veliki broj ljudi odsutan, a potražnja za poslom se odlaže nakon povratka sa odmora.

Kada su u pitanju zanatska zanimanja, deficit je iz godine u godinu sve veći, pa je na tržištu i dalje veća ponuda nego što je potražnja za radnim mestima kao što su kuvar, konobar, frizer, automehaničar, vozač, magacioner, bravar i stolar.

Poslove i dalje u najvećoj meri traže ljudi sa više od 10 godina radnog staža, za njima slede oni koji imaju od pet do 10 godina radnog iskustva, a u najmanjoj meri to čine oni bez ili do godinu dana radnog staža.

(Tanjug)

