Skupština Crne Gore usvojila rebalans budžeta

PODGORICA – Skupština Crne Gore usvojila je danas predloženi rebalans budžeta, a podršku tom predlogu dao je 41 poslanik, jedan je bio protiv, a 13 uzdržano.

Većinom glasova, usvojena je i odluka o zaduženju za 2022. godinu do 350 miliona evra, prenela je RTCG.

Izmenama i dopunama Zakona o budžetu za ovu godinu planirani su rashodi u iznosu od 2,69 milijardi evra i u odnosu na prvobitni zakon, veći su 191,33 miliona evra ili 7,7 odsto.

U odnosu na prvobitni Zakon o budžetu, izdaci tekućeg budžeta uvećani su 52,6 miliona evra, na 1,07 milijardi evra, budžeta državnih fondova 97,96 miliona na 932,91 milion, transakcije finansiranja 25 miliona evra na 353,97 miliona, a rezerve 18,2 miliona evra na 85,69 miliona, dok je kapitalni budžet umanjen 2,5 miliona evra na 239,97 miliona.

Prihodi budžeta u ovoj godini projektovani su u iznosu od 1,93 milijarde evra, ili 36 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što je u odnosu na prvobitno planirane manje 3,7 miliona ili 0,2 odsto.

Izmenom odluke o zaduživanju se, umesto 560 miliona evra nedostajućih sredstava u tekućem budžetu, planira 756 miliona. Umesto prvobitno predviđenog zaduženja do 70 miliona evra, predlaže se da to zaduženje bude do 350 miliona evra.

Ministar finansija Aleksandar Damjanović je kazao da je Vlada bila primorana da predloži rebalans kako bi se zaokružila godina i izbegao bankrot.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.