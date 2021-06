Slovačke kompanije održavaju avione To Montenegra?

PODGORICA – Kompanija To Montenegro sklopila je dva ugovora o održavanju vazduhoplova s kompanijama Consolidated Aerospace Industries i Austrian Airlines Tećnik-Bratislava, rečeno je Pobjedi u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo.

List navodi da menadžment državne avio-kompanije, međutim, i dalje pregovara o poslovno-tehničkoj saradnji sa stečajnom upravom Montenegro erlajnza (MA), koja bi, osim zakupa hangara i alata, podrazumevala i servisiranje aviona.

Detalji ugovora o održavanju vazduhoplova sa kompanijama iz Slovačke nisu poznati javnosti. Prema informacijama Pobjede, angažovanje samo jednog mehaničara iz Bratislave košta između 10.000 i 12.000 evra mesečno.

Izvršni direktor To Montenegra Predrag Todorović je 1. juna ponudio stečajnoj upravi MA 25.000 evra mesečno za usluge održavanja vazduhoplova i 15.000 evra za zakup hangara, alata i druge imovine.

Ponuda je poslata istog dana kada je To Montenegro ozvaničio početak letenja i njom je Todorović povećao cenu zakupa imovine MA u stečaju sa prvobitnih 9.700 na 15.000 evra. Pobjeda navodi da je to i dalje ispod realne cene, budući da se prazan hangar na aerodromu u Golubovcima iznajmljuje za 45.000 evra.

To Montenegro je, prema izvorima Pobjede bliskim Vladi, stečajnoj upravi MA ponudio dve opcije zakupa hangara i opreme – na mesec i na pet meseci od 1. juna do 1. novembra 2021, uz plaćanje unapred.

Predloženo je da MA pruža usluge održavanja aviona To Montenegru na neodređeno vreme, počev od 3. juna, uz otkazni rok od 60 dana. To je pod uslovom da MA dobije licencu Agencije za civilno vazduhoplovstvo za održavanje aviona do početka ugovora. U suprotnom, važio bi samo zakup hangara i alata.

Menadžment To Montenegra i stečajna uprava MA više puta su razgovarali o poslovno-tehničkoj saradnji, a To Montenegro je pripremao i nacrte ugovora koji nisu potpisani.

(Tanjug)

