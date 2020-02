Sokobanja na Sajmu turizma u Beogradu nudi povoljne cene za leto

Direktor Turističke organizacije „Sokobanja“ Ljubinko Milenković rekao je danas da turistička privreda te banje na 42. Medjunarodnom sajmu turizma u Beogradu nudi rezervacije po povoljnium cenama za najtarženije mesece jul, avgust i septembar.

On je rekao da je sada pravo vreme da se rezerviše smeštaj za te ključne mesece jer je ostalo još oko 20 odsto slobodnih mesta iako Sokobanja raspolaže sa 14.500 ležajeva.

Sokobanja se, kako je rekao, izdvaja od ostalih kontinentalnih turističkih destinacija koje imaju jednu ili dve od mogućih prirodnih potencijala za odmor i lečenje, bilo da je to planina, jezero reka ili termominerlna voda, jer ima sve to zajedno.

„Sokobanja ima četiri planine, dva jezera, reku Moravicu i termomineralne vode i najdužu tradiciju u organizovanom turizmu od 183 godine pa shodno tome i ljudske resurse koji mogu brižljivo da upravljaju prirodnim potencijalima“, rekao je Milenković na Sajmu turizma.

Dodao je da taj grad ima 116 kilometara uredjenih planinskih staza, 32 uredjena lokaliteta za celodnevni izlet, 34 kilometra biciklističkih planinskih staza, paraglajding pistu i prirodnu planinu za slobodno penjanje koja je ove godine doradjena i imaće 126 smerova i biće jedna od najvećih u Srbiji.

To je, prema njegovim rečima, verovatno i razlog što banja beleži rekordnu prosečnu dužinu boravka turista od pet noćenja i šest dana.

Milenković je rekao da će turistički radnici ove sezone iznenaditi goste banje novim turističkim objektom, multifunkcionalnim kompleksom koji sačinjavaju dve otvorene, letnje scene i za najzahtevnije izvodjače, vizitor centar i druge objekte za razne kulturne dogadjaje čiju je izgradnju sufinansiralo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije sa više od 500.000 evra.

Ove godine počinje izgradnja, kako je rekao jedinstvene, ne samo u Srbiji nego i u regionu, magične bašte u kojoj će se topijarnim (od biljaka) skulpturama opisivati istorija grada i prorodni potencijali i biće novo mesto za okupljanje turista.

Milenković je rekao da je Sokobanja prošle godine imala najveći rast dolazaka gosta od 24 odsto, dok je u većini turističkih destinacija prosečan rast kretao od oko šest do osam odsto.

„Banju je prošle godine posetilo 124.000 turista, zahvaljujući kojima je ostvareno 600.000 noćenja. Povećan je dolazak i stranih gostiju za 30 odsto, a najčešće dolaze iz Bugarske, Severne Makedonije, Grčke Rumunije, Rusije, bivših jugoslovenskih republika, ali i iz Južne Amerike i Australije“, rekao je Milenković.

Ocenio je da će se dobri rezultati u turističkoj privredi Srbije nastaviti, a to već sada pokazuje i činjenica da je od 100.000 vaučera koje dodeljuje Ministarstvo turizma jedna trećina rezervisana za dolazak u Sokobanju.

(Beta)