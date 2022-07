Sokobanja nova turistička destinacija za Egipćane

SOKOBANJA – Egipat i Sokobanja imaju mnogo mogućnosti da uspostave saradnju u oblasti turizma, izjavio je savetnik guvernera Gornjeg Sinaja iz Egipta Valid el Sebai i najavio da će osmisliti kako da dovede turiste iz Egipta u Sokobanju.

Sebai je u sredu u okviru uzvratne prijateljske posete obišao Sokobanju, gde mu su predstavljeni banja i okolne planine.

„Prvi put sam u Sokobanji i prvi utisci su mi da je priroda veoma lepa. Smatram da postoji mnogo mogućnosti za uspostavljanje saradnje u oblasti turizma i ovde sam da vidim kako da pronađemo najbolji način da dovedemo turiste iz Egipta koji će uživati u lepotama i prednostima koje Sokobanja pruža. Želim da sarađujemo i da na najbolji način iskoristimo mogućnosti koje ove dve prepoznatljive turističke destinacije pružaju“, istakao je Sebai.

Predsednik opštine Sokobanja Miodrag Nikolić je kažao da se gostima iz Egipta najviše dopala priroda Sokobanje i okoline i da su veoma zainteresovani za zdravstveni turizam.

„Imamo priliku i čast da ugostimo savetnika guvernera kome smo priredili jedan ugodan celodnevni program u okviru koga će obići i planinu Ozren, Vrmdžu, Specijalnu bolnicu Sokobanja, amam, hotelske kapacitete i naš privatni smeštaj. Želimo da gosti iz Egipta vide čime raspolažemo i šta možemo da ponudimo i jednom prosečnom i jednom platežno sposobnijem egipatskom gostu i nadamo se jednoj lepoj budućoj saradnji“, rekao je Nikolić, saopšteno je iz opštine.

Direktor Turističke organizacije Sokobanja Ljubinko Milenković je istakao da je ovo veoma važna poseta koja je rezultat sjajnih razgovora vođenih pre dva meseca sa predstavnicima Egipta, a da je do saradnje došlo zahvaljujući gradu Nišu i gradonačelnici Dragani Sotirovski, koja nije zaboravila na potencijale Sokobanje i uključila je u ovu važnu posetu.

„Nakon obilaska gospodin Valid nam je preneo svoje utiske. On je impresioniran prirodom, vazduhom, zelenilom, onim što je stavljeno u funkciju turizma i rekao nam da je ovde potpuno drugačiji ambijent koji bi bio veoma atraktivan egipatskim turistima, i da je krajnje vreme da Srbija postane ključna destinacija turistima iz Egipta. Ja se nadam da će u narednim godinama Sokobanja i grad Niš sa okolnim mestima koja imaju turističke potencijale to i postati“, kazao je Milenković.

On je dodao i da je veoma bitno to što je uspostavljen čarter let između aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu i aerodroma u Šarm el Šeiku, a da je u planu i uvođenje redovnog leta naredne godine.

(Tanjug)

