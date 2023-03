Solidarnost pozvala na ostavku Selakovića: Radnici postali jeftina radna snaga i robovi

Predstavnici platforme Solidarnost pozvali su danas na ostavku ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikolu Selakovića i ocenili da se vlast u zemlji hvali time što su radnici postali jeftina radna snaga.

Oni su ispred Selakovićevog Ministarstva održali skup na kojem su pitali gde je ministar, a povod za to su godišnjica pogibije rudara u Aleskinačkom rudniku i pogibije radnika na radnim mestima koji su se dešavali u poslednje vreme.

Portparolka platforme „Solidarnost“ Melanija Lojpur izjavila je da je od 2011. do 2022. godine pokrenuto 239 krivičnih prijava u vezi sa radnim pravima i da je od tog broja više od 50 odsto odmah odbačeno, a samo mali deo se završio izricanjem kazne.

„Naša vlast se hvali time što smo jeftina radna snaga, a time i roba, mi smo postali robovi. Insitucije ćute i to je najgore“, rekla je Lojpur.

Ona je pročitala imena radnika koji su poginuli prošle godine u rudniku u Aleksincu i imena radnika koji su poginuli od početka godine na radnim mestima.

„Ove nedelje izgubio je život i Života vozač Gradskog saobraćajnog prevoza, Dalibor koga je ubio viljuškar, Danka u ‘Leoniju’ koja je umrla jer je verovatno zadobila povrede na radu. Žena iz Niša iz ‘Aster tekstila’ kojoj imamo samo inicijale, a kojoj je pozlilo na radu i koja je preminula nakon toga. Tu je i dostavljač hrane kojem ni inicijale ne znamo, a koji je takođe preminuo na poslu“, rekla je ona.

Dodala je da svi oni zaslužuju dostojanstvo „makar u smrti, tako što će se pokrenuti krivični postupci protiv onih koji su dogovorni za ovakvo stanje radnih prava i stanje u zemlji“.

Predstavnik platforme „Solidarnost“ Miloš Baković Jadžić zapitao je gde je ministar rada u trenucima kada radnici gube živote i rekao da Selakoviću ne smeta što radnici stradaju u Srbiji „u kojoj je sve privremeno i povremeno“.

„Privremeni i povremeni su ugovori o radu putem kojih preživljava preveliki broj ljudi u Srbiji, koji je ucenjen na taj način, koji je bez sigurnosti, bez zdravstvenog osiguranja, sindikalnih prava. Privremeni i povremeni su i ugovori o lizingu radne snage kao i životi radnih ljudi kojima se dobacuju agencije za posredovanje i iznajmljivanje radne snage. Znamo svi da su privremeni i povremeni mnogi vršioci dužnosti javnih preduzeća, a takvi su i ministri u ovoj vladi“, rekao je Baković Jadžić.

Prema njegovim rečima svaka vlada unazad u Srbiji je privremena i oročena i da nije ni čudo što građani ne znaju ko su ministri.

„Za ministra Selakovića bih rekao da ljudi jesu čuli, problem je u tome što bi se retko ko setio da je to ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jer tog čoveka mesecima u Srbiji nema. Ljudi ginu na radnim mestima, a on ćuti“, rekao je on.

Kako je kazao, ministru Selakoviću ne smeta „kriminalni i duboko antiradnički“ Zakon o radu, prema kojem je legalno da ljudi rade 60 sati sedmično i da se ministar o tome ne oglašava.

„Problem je u tome što ministar Selaković ćuti dok ljudi ginu na radnim mestima, što inflacija divlja kao što divljaju tajkuni u skupim automobilima“, rekao je Baković Jadžić.

On je pozvao građane da im se sutra na Trgu republike u 19 časova pridruže na skupu koji će biti posvećen godišnjici stradanja rudara u rudniku u Aleksincu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.