Sporazum o slobodnoj trgovini s Kinom prilika za ulagace

BEOGRAD – Pomoćnik direktora Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije (PKS) Bojan Stanić ocenio je u izjavi za Tanjug da bi najavljeno potpisivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom bilo značajno, ali da pregovorima o njemu treba pristupiti oprezno.

Stanić je napomenuo kako se ekonomski odnosi sa Kinom intenzivno razvijaju u oblasti trgovinske razmene i direktnih stranih investicija i da je Kina drugi spoljnotrgovinski partner Srbije, odmah iza Nemačke.

„Dva najveća izvoznika iz Srbije su Ziđin i HBIS grupa, a investicije iz Kine su poslednjih godina značajno porasle. Iako se naš izvoz u Kinu povećava, to je pre svega sirovinska baza, a s druge strane uvozimo dosta gotovih proizvoda, tako da spoljnotrgovinski deficit raste, ali postoji prostor za unapređenje trgovinske saradnje u smislu bolje strukture izvoza za našu privredu postoji“, rekao je Stanić.

On je ocenio da bi sporazum o slobodnoj trgovini bio značajan, ali i upozorio da mu treba oprezno prići.

Stanić je podsetio da samo dve evropske zemlje imaju takav sporazum s Kinom, Švajcarska i Island, dok je EU posle osam godina pregovaranja odsutala od takvog aranžmana s drugom ekonomijom sveta.

„Srbija, s obzirom na to da nije članica EU ima prednost sporažuma o slobodnoj trgovini i to nas čini atraktivnim kao investicionu destinaciju“, ocenio je Stanić.

Istakao je da naša zemlja već ima različite slične psorazume sa regionom CEFTA, sa EU o stabilizaciji i pridruživanju, sa Evroazijskom ekonomskom zajednicom i Turskom.

„Sa Kinom bi to bio veliki potencijal, mađutim imajući u vidu da je to velika privreda, a da smo mi relativno mali u svetskim okvirima, to predstavlja određenu prednost za kinesku stranu,

ali i potencijal ukoliko bi se pregovaranju tog sporazuma pristupilo razborito“, smatra Stanić.

Smatra da bi ovakav sporazum naročito značio evropskim investitorima koji bi tržište Srbije videli kao odskočnu dasku za proboj na tržište Kine.

„Najveća prednost bi bila strane direktne investicije, ali one koje nose veću dodatu vrednost. One koje ulažu u proizvodnju proizvoda više faze prerade. Idealno bi bilo da to budu finalni proizodi koji su tehnološki intenzivni“, ocenio je Stanić.

On je dodao kako bi to mogla biti i prilika za naša mapla mi srednja preduzeća, ukoliko bi uspela da uđu u lance snabdevanja velikih stranih komapnija koje bi ovde došle zbog spporazuma o slobodnoj trgovini s Kinom.

Stanić navodi da bi prvi efekat mogao da se oseti u izvozu poljoprivrednih proizvoda, poput vina.

„Iz prostog razloga što u Kini raste kupovna moć stanovništva, pa žele da piju dobra evoropska vina, pa je to šansa za naše vinare. Tu bismo mogli da vidimo prvi efekat, ali to ne može da bude dovoljan pokretač privrednog razvoja jedne zemlje. Zato treba voditi računa i o drugim delatnostima, posebno o onim koje su u okviru naše Stretegije o pametnoj specijalizaciji, a to su prehrambena industrija autindistirja i informacione tehnologije“, naglasio je Stanić.

