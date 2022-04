SPOS i Uprava za zašitu bilja: Sprečiti trovanje pčela

BEOGRAD – Uprava za zaštitu bilja i Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) danas su, povodom početka udarne pčelarske sezone, ukazali na značaj pravilne upotrebe sredstava za zaštitu bilja i preventivnog sprečavanja trovanja pčela i pozvali pčelare, voćare i ratare da ostvare što bolju saradnju.

Načelnik fitosanitarne inspekcije Uprave za zašttu bilja Ministarstva poljoprivrede Nenad Milojević je tom prilikom rekao da postoji višegodišnja uspešna saradnja sa SPOS-om, kada je reč o preduzimanja određenih mera.

„Potrebno je naglasiti da se sredstva za zaštitu moraju korisititi u skladu sa deklaracijom istaknutom na svakom preparatu, zatim da je potrebno da ta sredstva ne budu korišćenja u vreme cvetanja, što naročito važi za insekticide pošto je dozovljena upotreba onih koji su otrovni za pčele pre i posle cvetanja, a ne u samoj fazi cvetanja”, kaže Milojević za Tanjug.

Dodaje da upotreba pesticida mora biiti u skladu sa pravilima struke i da je naročito sada potreban oprez, jer počinje sezona cvetanje jabuke, a uskoro i uljane repice.

Milojević ističe da su to dve kulture na koje ratari i voćari treba posebno da obrate pažnju prilikom prskanja i da bi u tom smislu morali da uspostave što bolju saradnju sa udruženjima pčelara da ne bi došlo do masovnog trovanja pčela.

„Isto važi i za one koji voćnjake obrađuju tokom cele godine, jer ima trava koje prilikom cvetanja mogu da privuku pčele, pa bi ih i trebalo održavati košenjem, a ne upotrebom pesticida, a treba i posebno obratiti pažnju na tretiranje kanala herbicidima, koji nisu toliko otrovni za pčele, ali je problem što one koje povuku te mirise neće biti primljene nazad u košnice”, navodi Milojević.

On je istakao da u takvim situacijama pčelari moraju na vreme da obaveštavaju voćare ako imaju pčele u blzini, dok voćari i ratari moraju na vreme da obaveštavaju pčelare kada će tačno korisititi sredstava za održavanje bilja.

Predsednik Odbora za zaštitu pčela SOPS-a Miloš Bogdanović je podsetio na značaj pčela i da su, pored toga što donose svoje zdrave proizvode, one veoma važne i kao oprašivači, a pritom donose bolje prinose, više ulja u ujlaricama, kao i kvalitetne i ujednačene plodove, što sve utiče i na prihode okolnih poljoprivrednika.

„Tako jedna pčelinja zajednica donese i do 500 evra profita, od čega pčelaru pripadne svega jedan i po do tri odsto u vidu pčelinjih proizvoda, pritom od pčela direktno zavisi svaki treći zalogaj hrane, a svaki drugi indirektno“, naveo je on.

Da bi tako bilo, ističe Bogdanović, moraju se stvoriti uslovi da ne bude trovanja.

Napominje da, iako je večina proizvođača savesna i radi u skladu sa zakonom, problem pravi manjina koja ne vodi računa.

„Javnost misli da nema trovanja, ali kada pričate sa pcelarima vidite da je situacija drugačija i da im je potebna pomoć, ali pre svega toga oni treba da prijave zloupotrebe“, naveo je Bogdanović za Tanjug.

On je istakao da pčele povećavaju prinos uljane repice i do 50 odsto, pa apeluje na proizvođače da ne koriste sredstva za zaštitu koja su otrovna u toku cvetanjam.

Takođe, apeluje i da se pridržavaju drugih mera kao što su korisćenje prskalica sa adekvatnim diznama, kao i da tretiranje bude rano ujutru i kasno uveče kada pčele nisu aktivne.

„Veliki problem je tretiranje komaraca, naročito iz vazduha, kada zakon predviđa zatvaranje pčela što može da dovede do njihovog gušenja, dok je preseljenje na lokaciju dalju od pet kilometara veoma komplikovano“, istakao je Bogdanović.

On je stoga pozvao nadležne da ukinu tretiranje iz vazduha, već da to rade samo sa zemlje.

Bogdanović je rekao da je SPOS pozvao opštine da potpišu deklaraciju o zaštiti pcela koja predviđa i ukidanje prskanja komaraca i dodao da su to mnoge već učinile.

(Tanjug)

