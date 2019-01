Spremnost za realizaciju projekta izgradnje HE Foča i Paunci

BANJALUKA – Ministri energetike i rudarstva Republike Srpske i Srbije Petar Đokić i Aleksandar Antić saospstili su danas da su Srpska i Srbija izrazile spremnost za realizaciju projekta izgradnje hidroelektrana HE „Foča“ i „Paunci“ na Drini, čija je ukupna vrednost procenjena na oko 245 miliona evra.

Ministar Antić rekao je da su projekti izgradnje HE „Foča“ i „Paunci“ važni u kontekstu jačanja ekonomskih odnosa Srpske i Srbije..

„Energetika je jedna od najvažnijih komponenti i zato smo posvećeni realizovanju zajedničkih ciljeva i projekata. To je u interesu naše saradnje i energetskog jačanja Srpske, ali i Srbije“, istakao je Antić.

On je nakon sednice Mešovitog energetskog komiteta Srpske i Srbije pohvalio i čestitao predstavnicima Vlade Srpske i resornog ministarstva na efikasnom radu na tom projektu.

„Srbija i naše najviše rukovodstvo, na čelu sa predsednikom Vučićem, daju snažnu podršku realizovanju ovog projekta i potpuno smo spremni da naše energetske kompanije razviju dve hidroelektrane i da u definisanoj dinamici uđemo u realizaciju tog projekta“, rekao je Antić.

On je izrazio nadu da će u narednih sedam do 10 dana biti potpisan ugovor o koncesiji, nakon čega počinju da teku rokovi za osnivanje zajedničkog koncesionog preduzeća sa „Elektroprivredom Srbije“.

„Za to smo potpuno spremni i dovoljno smo finansijski snažni da zajednički iznesemo prve korake u vezi sa projektom, a da nakon toga obezbedimo finansiranje kako bi se projekat potpuno realizovao. Reč je o ozbiljnoj investiciji“, rekao je Antić.

On je naglasio da je taj energetski projekat važan kako za Srpsku i Srbiju, za ceo region.

Ministar Đokić je rekao novinarima a bi HE „Foča“ trebalo da ima snagu oko 44,15 megavata, a HE „Paunci“ 43,25 megavata.

Takođe je naveo da je Vlada Republike Srpske juče „Elektroprivredi Republike Srpske“(ERS) dodelila koncesije za izgradnju i korištenje ovih hidroelektrana.

„ERS će uskoro formirati koncesiono preduzeće koje će stupiti u ugovorni odnos sa Elektroprivredom Srbije s ciljem da Srpska i Srbija izgrade ove energetske objekte“, rekao je Đokić.

Odnosi u okviru tog zajedničkog preduzeća biće naknadno uređeni i to na principu definisanja udela Srpske i Srbije.

Srbija bi u prvoj fazi projekta trebalo da ima 51 odsto, a Srpska 49 odsto uđela u dvije HE“, naveo je ministar Đokić.

„Radostan sam što ćemo zajedno sa Srbijom ući u realizaciju tog projekta, jer su to zajedničke investicije od obostranog interesa. To je i poruka našim građanima o konkretnim oblicima saradnje u okviru koje se znatno podiže ekonomska snaga Srpske. To je potvrda izvrsnih odnosa Srpske i Srbije“, istakao je Đokić.

On je istakao da projekat izgradnje HE „Foča“ i „Paunci“ nije povezan sa planovima ERS da to preduzeće poveća svoj kapital za 10 odsto, te da se to više odnosi na donošenje novog zakona o električnoj energiji koji će regulisati i pitanje razdvajanja snabđevača i distributera.

„Spremni smo da čak u prvom kvartalu ove godine imamo nacrt tog zakona koji je u interesu i ERS-a i Vlade“, rekao je Đokić i dodao da je još rano govoriti o tome i da se ne može govoriti o eventualnom otpuštanju radnika ERS-a.

Ministri Đokić i Antić predsedavali su zajedno sednicom Mešovitog energetskog komiteta Srpske i Srbije.

