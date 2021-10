SR u najvećim infrastrukturnim investicijama-podrška rastu

BEOGRAD – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je danas da se Srbija nalazi u velikom investicionom ciklusu, koji će podržati rast ekonomije.

Momirović je na panelu o infastrukturnim investicijama, u okviru Beogradskog ekonomskog foruma, rekao da je Srbija u prethodnim decenijama propustila priliku da se priključi razvijenim ekonomijama i istakao kako je sadašnji investicioni ciklus moguć zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji koju je 2015. sprovela vlada na čijem je čelu tada bio sadašnji predsednik Aleksandar Vučić.

„Zahvaljujući tako dobrim fiskalnim pretpostavkama već nekoliko godna imamo mogućnost da pokreneno sve ove investicije u infrastrukturu, kojima možemo da zahvalimo značajan deo rasta BDP-a“, naglasio je Momirović.

Ministar je ovu tvrdnju potrkepio podacima o visini investicija u poslednje vreme.

„Samo u septembru vlada je investirala više do 300 miliona evra u autoputeve, brze saobraćajnice, brze pruge, vodnu infrastrukturu, vazdušnu infrastrukturu i to su podaci koji ne mogu da se mere sa investicijama u prošlosti“, rekao je Momirović.

Naveo je da je rast BDP-a u građevinatrstvu u prvom kvartalu ove godine bio 20 odsto, u drugom 17 procenata i ocenio da će tom nositi našu ekonomiju u naredno periodu.

On je dodao da bez obzira na pandemiju ni jedan ozbiljan projekat ne kasni.

„A, koliki su to projekti govore sledeći primeri: Moravski koridor koji će spojiti Pojate preko Kruševca sa Čačkom svakog dana angažuje više od 2.000 radnika, na obilaznici oko Čačka na autoputu MIloš Veliki svakog dana radi više do 900 radnika, sto je najbolja garancija da ćemo radove završiti do kraja godine. Na brzoj saobraćajnici Ruma-Šabac-Loznica svaki dan radi više od 350 ljudi, na budućem autoputu Beograd-Sarajevo svakog dana radi više od 500 ljudi, što je samo na ova četrii gradilišta više od 4.000 radnika”, naveo je Momirović.

Naglasio je da ove godine na teritoriji Srbije ima 80.000 aktivnih gradilišta i dodao da se ova vlada trudi da bude okrenuta biznisu.

„Mi gradimo infrastrukturu kako bi vi i ostali ljudi koji kreiraju poslovni život imali bolje uslove za razvoj ekonomije. Vlada mora da gradi infrastrukturu zbog građani i privrede, a privreda mora u novim okolnostima da stvori nov društveni proizvod“, poručio je Momirović okupljenim privrednicima na Beogradskom ekonomskom forumu.

On je naglasio da će brza pruga od Beograda do Novog Sada biti spojeni najbržom i najmodernijom prugom u jugoistočnoj Evropi.

Dodao je da je železnica bila oslonac saobraćaja do pre 30 godina kada je zapostavljena i da će uz ovu investiciju, brzu prugu Beograd – Niš i rekonstrukciju nekoliko važnih pravaca ona vratiti svoj značaj.

„Sa podizanjem RTB -a Bor i radom Železare u Smederevu imamo potrebu za neverovatnim kargo saobraćajem. Sada samo ta dva giganta teško možemo da opskrbimo. Moramo da ulažemo u infrastrukturu i lokomotive kako bismo mogli da omogućimo nesmetano poslovanje ovih kompanija”, rekao je Momirović.

On je naglasilo da će u narednih pet godina biti uloženo četiri milijarde evra u zaštitu životne sredine.

„Osnova naše industrije je jeftina struja i njena dostupnost iz čvrstih goriva i to će biti tako i u narednom periodu. Naravno da to nije perspektiva, ali dok ne postignemo određeni ekonomski razvoj moramo na to da se oslanjamo“, istakao je Momirović.

(Tanjug)

