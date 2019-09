Srbija do kraja 2019. dobija strategiju o vestackoj inteligen

SJAMEN – Srbija do kraja 2019.godine pridruziti malom broju zemalja u svetu koje imaju zvaničnu strategiju o veštačkoj inteligenciji, najavio je savetnik predsednice Vlade Srbije za IT i preduzetništvo Nenad Paunović i dodao da Srbija mnogo ulaže u razvoj veštačke inteligencije (AI) kao jedne od najvažnijih alatki za rast izvoza u IT industriji. Paunović je na panelu posvećenom veštačkoj inteligenciji, uoči otvaranja Međunarodnog kineskog sajma investicija i trgovine CIFIT 2019 u Sjamenu, rekao da naša zemlja ima dugu i jaku tradiciju tehnologija koja datira iz 60-ih i 70-ih godina prošlog veka kada su, kako je rekao, američki naučnici dolazili u Srbiju da uče o robotici.

„Sa unapređennjem interneta i digitalnom ekonomijom naš IKT sektor je iskoristio te mogucnhonosti i postali smo zemlja izvoznica IT programa sa godišnjom stopom rasta iznad 30 odsto“, rekao je Paunović i dodao da Vlada Srbije mnogo ulaže u razvoj IT tehnologija.

Ukazao je na primer kompanije „3lateral“ koja, kako je naveo, koristi veštačku inteligenciju za kreiranje digitalne replike ljudi u video igricama i filmovima ne samo kada je reč o pokretima već I neverovatno preciznim ekspresijama na licu.

Takođe, naveo je i primer Instituta Biosens, koji je u vlasništvu države, koji koristeći veštačku inteligenciju pravi fotografije zemljišta koje pomažu poljoprivrednicima da na najbolji mogući način iskoriste svoje obradive površine.

„Značaj tog projekta je prepoznala i EU Ii biće jedan od 10 izuzetnih evropskih centara, a jedini za digitalnu poljoprivredu“, rekao je Paunović i dodao da su u Srbiji i predstavništva velikih kompanija kao što su Microsoft,Continental,NCR, Nutanix koje zapošljavaju AI I IT inženjere iz Srbije čije se tehnologije primenjuju širom sveta.

Paunović je podsetio i da je digitalizacij ključni prioritet Vlade Srbije i premijerke Ane Brnabić i da su u tom smislu postignuti značajni rezultati u oblasti obrazovanja, poboljšanju poslovnog okruženja I direktnoj podršci digitalnim kompanijama i projektima o veštačkoj inteligenciji.

