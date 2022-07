Srbija dobila prvi digitalni token, alternativni način finansiranja mikro, malih i srednjih …

Srbija se odnedavno pridružila malobrojnim zemljama sveta u kojima je moguće izdavati digitalne tokene, vrstu digitalne obveznice koja pomaže u finasiranju pre svega mikro, malih i srednjih preduzeća.

Nakon što je usvojen Zakon o digitalnoj imovini, startap kompanija Finspot je u junu imala inicijalnu ponudu od 35.250 tokena, gde svaki token vredi 1.000 dinara. Do sada su prodati tokeni vredni više od 20.640.000 dinara. Tehnički direktor kompanije Finspot Ognjen Kurtić kazao je da je njegova firma uvidela priliku da iskoristi inovativni proizvod.

„To je vrsta digitalne obveznice i na taj način prikupljamo sredstva od investitora koji mogu da budu privatna lica ili kompanije i onda taj novac koristimo za dalji rast, a njima plaćamo naknadu zato što koristimo njihov novac.“

Iako je po zakonu bilo moguće da ponudi deset puta više, Finspot je prvu emisiju digitalnih tokena ograničio na 300.000 evra kako bi testirao tržište i proizvod.

„Identifikovali smo da postoji problem kod ljudi koji žele da investiraju, jer na našem tržištu kapitala nema puno opcija. Možete novac da ostavite u banci, gde imate jako male kamate, možete da ga uložite u nekretnine i manje-više je to to. Investiranje u tokine je otvoreno za bilo koga ko ima odredjeni novac koji želi da oplodi, a do sada to nije bilo moguće“, rekao je Kurtić.

Nakon ovog uspeha planovi su ambiciozni.

„Planiramo da imamo jednu veću ponudu negde krajem godine koja bi išla do tog limita od tri miliona evra, koja bi podrazumevala značajniju i skuplju marketing kampanju i mnogo veću edukaciju tržišta“, dodao je.

Zakon je omogućio i da firme iz inostranstva mogu preko Srbije da izdaju tokene. I za investitore ovaj model alternativnog finansiranja nudi olakšano ulaganje.

„Da bi ste investorali u akcije neke firme, vi morate da prodjete odredjene procedure, morate da imate minimalni iznos, koji može da ne bude mali, dok kod digitalnog tokena to zbog tehnologije može da bude 10.000 dinara sa kojima možete da oprobate neku investiciju“, istakao je Kurtić.

Srbija je obezbedila jasan regulatorni okvir i pravnu sigurnost za investitore koji žele da ulože ne samo u digitalne tokene, već i u virtuelne valute.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.