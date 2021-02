Srbija ima potencijal za veću saradnju u poljoprivredi i prehrambenoj industriji sa Kinom (VIDEO)

Suficit Srbije u izvozu poljoprivredne proizvodnje poslednjih godina dostiže i milijardu i po dolara. Istovremeno, plasman tih proizvoda u Kinu za 11 meseci 2020. vredeo je samo oko 50 milona dolara.

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Veljko Jovanović smatra da nije iskorišćen ni deo potencijala za saradnju Kine i Srbije u ovoj oblasti.

“Ono što je srpska velika prednost je pristup mnogim tržištima, što bi trebalo više da se koristi nego do sada. Imamo kvalitet, znanje, iskustvo na najzahtevnijim tržištima. Potrebni su nam, naročiti firmama srednje veličine, investicioni partneri koji bi pokrenuli celu priču”.

Kina je postala vodeće svetsko tržište hrane, a Srbija već ima dozvole za izvoz junećeg, jagnjećeg i svinjskog mesa i mlečnih proizvoda na to tržište, ali trenutno se plasiraju male količine, pa je tako vrednost najizvoženije govedine 2020. dostigla tek tri miliona evra. Ipak, stvari se pomeraju i Kina je iz Srbije pošle godine prvi put uvozila stočnu hranu, sokove, jagnjetinu.

“Ono što je dobro je da su naše najveće kompanije iz ovih oblasti same došle do nekih partnera u Kini i do značajnih kontakata i time potvrdile svoj kvalitet, a i kredibilitet zemlje iz koje dolaze. Reč je o velikom i zahtevnom tržištu na koje nije lako ući, a kada udjete onda možete svoje mesto da pomerate. Ta saradnja je obostrana“, istakao je Jovanović.

Jovanović je ocenio da je budućnost u ulaganju kompanija iz Kine u poljoprivredne potencijale Srbije, kao i zajedničke investicije u ovu oblast. Podsetio je da je Srbija poljoprivredna zemlja, te da je pored ostalog treći proizvodjač maline i soje u Evropi, drugi proizvodjač šljive i deseti proizvodjač kukuruza na svetu, dok je jedan od vodećih regionalnih izvoznika jabuka u Rusiju.

“Interesovanje kineskih firmi za tu saradnju je veliko, ali još nije bilo značajnijih pomaka u smislu konkretnijih investicija. U Komori imamo razgovore na nedeljnom nivou sa kineskim partnerima koji se interesuju za mogućnost investiranja u oblasti poput prerade voća, alkoholnih pića“, kaže Jovanović.

Srbija i Kina su 4. februara potpisale i dva protokola o fitosanitarnim uslovima za izvoz sušenog rezanca šećerne repe, kao i za izvoz kukuruza.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.