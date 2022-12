Srbija proslog meseca platila oko 40 miliona evra za uvoz struje

BEOGRAD – Srbija je prošlog meseca platila oko 40 miliona evra za uvoz struje, ovog meseca planira se da za to bude izdvojeno preko 50 miliona, a u januaru verovatno i više jer će biti hladnije, izjavila je večeras ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.

„To su ogromna izdavanja. Sa time se ne suočavamo samo mi već cela Evropa i ceo svet, ali je nama od izuzetne važnosti sva pomoć koja pre svega može da dođe od naših evropskih partnera“, rekla je Đedović novinarima u JP „Elektromreža Srbije“, gde je zajedno sa evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem prisustvovala predstavljanju projekta Transbalkanski koridor za prenos električne energije.

Đedović je rekla da je Srbija nedvoismisleno odlučna na putu da smanji fosilna goriva i ukine ugalj do 2050. godine u svojoj proizvodnji struje.

„Da bi u tome uspeli, moramo da računa i nadamo se da će EU nastaviti da nas podržava jer taj prelazak i smanjenje uglja u našem energetskom miksu i povećanje obnovljivih izvora energije ima ogromne izdatke. Pričamo o oko 22 milijarde evra koje su neophodne da se ulože do 2050. godine“, rekla je i dodala da pored toga u mrežu treba da se uloži deset milijardi evra.

Dodala je da su to ogromna sredstva i da to nećemo moći sami da uradimo, a na to smo se, podsetila je, obavezali potpisivanjem Sofijske deklaracije, kao i sve zemlje u regionu, da ćemo isto kao zemlje članice EU da budemo odlučni na putu ka zelenoj energiji.

„Znamo da će taj put imati puno uticaja i na ljude koji rade trenutno u postrojenjima koja su na ugalj, da će morati da se prekvalifikuju, da će to zaista imati ogromne troškove i mi računamo na pomoć EU u tome i sigurna sam da ćemo zajednički u tome uspeti“, rekla je Đedović.

(Tanjug)

