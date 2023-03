Srbija sa EIB potpisale grant od 175 miliona evra, druga tranša za brzu prugu Beograd – Niš

Vlada Srbije i Evropska investiciona banka (EIB) potpisale su danas ugovor o dodeli bespovratnih 175 miliona evra, što je druga tranša evropskog granta od ukupno 600 miliona evra za izgradnju brze pruge od Beograda do Niša, objavio je EIB.

Dokument su, u prisustvu predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić i šefa Delegacije EU u Srbiji Emanuela Žiofrea, potpisali potpredsednica EIB Liliana Pavlova, ministar građevinarstva Goran Vesić i ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, kao i generalni direktor Infrastrukture železnice Srbije Nebojša Šurlan.

Kako je navedeno, samo mesec dana nakon potpisivanja prvog granta, EIB Global je potpisala drugi u ukupnom iznosu od 174,6 miliona evra za deonicu Paraćin–Trupale–Međurovo, u okviru paketa finansiranja EU vrednog 2,2 milijarde evra za deonicu Beograd–Niš na železničkom Koridoru 10.

Podseća se da je ovaj projekat važan deo Ekonomsko-investicionog plana i Inicijative Tima Evropa.

Paket obuhvata i zajam EIB u iznosu od 1,1 milijarde evra, kao i 550 miliona evra zajma od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Ovim sredstvima će se podržati unapređenje i modernizacija železničke pruge duge 230 kilometara, omogućavajući brzinu i do 200 kilometara na sat između Beograda i Niša, povećan protok robe i privredni rast oblasti duž koridora.

Za projekat će se koristiti i tehnička pomoć EU, za pripremu dokumentacije u skladu sa ekonomskim, ekološkim i društvenim zaštitnim merama i pravilima koja se primenjuju na javne nabavke u EU.

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić zahvalila je partnerima iz EIB što podržavaju strateški cilj Srbije, a to je priključenje EU, kao i što podržavaju ekonomski rast i produktivnost Srbije kroz obezbeđivanje neophodnih sredstava za različite infrastrukturne projekte koji su od regionalnog značaja.

„Upravo je jedan od takvih projekata i železnica Beograd–Niš, deonica Paraćin–Međurovo za koji je danas potpisan Sporazum o grantu, čija će izgradnja olakšati putovanje građanima Srbije i bolje povezati region“, kazala je ona.

Potpredsednica EIB Liljana Pavlova zadužena za Zapadni Balkan objasnila je da potpisivanje grantova dokazuje posvećenost EU i njenih institucija izgradnji nove, unapređene železničke deonice između dva ključna grada u Srbiji, povezujući zemlju sa regionom i dalje sa EU, jer ova deonica je deo panevropskog železničkog Koridora 10.

„Mobilišući značajnu finansijsku i tehničku pomoć u okviru Tima Evropa, želimo da pomognemo Srbiji da se integriše u evropske železničke mreže i omogući multimodalne opcije transporta u korist svojih građana, životne sredine i privrede“, navela je ona.

Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević Srbije izjavila je danas da će bespovratna pomoć EU u iznosu od 174,6 miliona evra za ovaj deo pruge doprineti značajnom poboljšanju bezbednosti putničkog saobraćaja u Srbiji, skraćenju dužine putovanja, bržem prevozu robe i smanjenju troškova održavanja železničke infrastrukture.

„Zbog svega toga, putovanja i transport robe vozom biće privlačniji i građanima i privredi. I na ovaj način, naša država, u partnerstvu sa EU i uz njenu podršku, ostvaruje svoje nastojanje da se infrastrukturno poveže sa susednim državama i sa čitavom Evropskom unijom i time doprinese sveupnom razvoju Srbije“, naglasila je Miščević.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić zahvalio je EIB na podršci srpskim železničkim projektima i istakao da će ovaj sektor biti prioritet za zemlju u narednom periodu.

Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuele Žiofre je rekao je da nova železnica koju finansira EU menja stvarnost na terenu na pozitivan način i vodi nas u novu budućnost.

„Dok je trenutno za putovanje od Beograda do Niša potreban skoro ceo radni dan, to će – kada projekat bude završen – trajati samo sat i 40 minuta. Za ovo vreme možete pogledati lep film dok putujete. Ovaj projekat omoguć́ava budućnost u kojoj su ljudi bliži, bolje povezani unutar Srbije, ali i Evrope i regiona. Ova nova pruga će otvoriti mnoga nova radna mesta i podstaći privredni rast“, kazao je on.

Podseća se da je u poslednjih 10 godina EIB širom sveta podržala železnički sektor sa više od 39 milijardi evra, pomažući izgradnju i unapređenje gotovo 2.000 kilometara pruga i 304 stanice.

Kao vodeći finansijer strateških železničkih deonica na Zapadnom Balkanu, EIB je u železnički sektor uložila preko 1,2 milijarde evra, podržavajući regionalnu saradnju i povezivanje.

