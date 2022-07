Srbija se sprema za takmičenje kulinarske elite

BEOGRAD – Predsednik Kulinarske federacije Srbije Zoran Mišković izjavio danas je da će naša reprezentacija učestvovati u novembru na Svetskom kupu u Luksemburgu, koji je jedno od tri najvažnija kulinarska takmičenja u svetu.

On je u izjavi za Tanjug rekao da će naš tim sastavljen od 20 članova biti jedna do 10 reprezentacija koje će učestvovati na ovoj prestižnoj manifestaciji i to u dve kategorije: restoran nacija i bife.

„Za kategoriju restoran nacija se pripremaju pređelo, jelo i dezert. Sprema se 60 obroka na temu improvizacije svadbe ili slične proslave. Tim je pet sati u boksu, a sudijski žiri prati čitav proces od pripreme namirnica do pripreme jela. Žiri u svakom trenutku može da uzme nekoliko tanjira kad se iznosi porudžbina i ocenjuje kvalitet jela“, objasnio je Mišković.

Naveo je da se boduju higijena, priprema jela, izgled tanjira, ukus jela i na osnovu zbira bodova se proglašava pobednik.

Mišković je otkrio da se u kategoriji bife ocenjuju priprema bife stola, kvalitet fingerfuda, svečane plate, pređela, jela i dezerta, uključujući sitne kolače.

On je rekao da je naše kulinarstvo već primećeno u svetu, jer je 14 srpskih restorana uvršteno u Mišlenov vodič.

„Još niko nije dobio Mišlenovu zvezdicu, međutim to što su dospeli u vodič znači da će Mišlenovi inspektori svake godine dolaziti da provere da li se održavaju standardi kvalitete hrane i usluga i to im je motiv više da budu još bolji. Svaka zvezdica nosi ozbiljan trudi i timski rad“, napomenuo je Mišković.

On je čestitao kolegama čiji restoranui su uvršteni u ovaj prestižni svetski kulinarski vodič.

„To znači da su njihov restoran i kuvari koji u njima rade u istom rangu kao i restorani u Parizu, Londonu i NJujorku. Znači da je to nova slika Srbije u ugostiteljstvu“, zaključio je Mišković.

(Tanjug)

