Srbija spremila osnove za energetsku tranziciju

BEOGRAD – Tokom prethodnih godinu dana Ministarstvo rudarstva i energetike je donelo nove zakone u toj oblasti koji omogućavaju energetsku tranziciju i uzgradnju novih kapciteta, a otvoren je i najveći rudnik zlata i bakra u jugositočnoj Evropi, izjavila je danas ministarka Zorana Mihajlović.

„Godinu dana je u energetici vrlo kratak period, ali smo prvo postavili osnove, jer priča o novim kapacitetima i energetskoj tranziciji nije moguća ukoliko nema novih zakona. Svi zakoni u oblasti energetike su promenjeni ili su potnupno novi, podzakonska akta se rade i moraju biti završena ove godine. To je inače retkost da šest meseci od usvajanja zakona sva podzakonska akta budu gotova, što značci da svi zakoni mogu da se primenjuju“, istakla je ona pred početak okruglog stola o položaju privrede u energetskoj krizi u Privrednoj komori Srbije.

Mihajlović je dodala da Ministarstvo radi na dve veoma važne strategije: Strategiji razvoja energetike i Nacionalnom palnu za klimu i energetiku.

„To je osnova. Bez toga nema novog kapaciteta, nove elektrane, ulaganja u distributivnu mrežu. Paralelno sa tim, ono na čemu se radilo ovih godinu dana, to je potpuno novi plan investicija. Preko 17 milijardi evra mora da se uloži u enregetiku, ako hoćemo da budemo potpuno energetski stabilni. To je naš plan i razgovori o noviim kapacitetima, počev od reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, pa do solarnih elektrana o kojima već razgovaramo sa nekim američkim i drugim kompanijama“, izjavila je Mihajlović.

Navela je da je tokom prethodnih godinu dana otvoren najveći rudnik zlata i bakra u jugositočnoj Evropi i da će Srbija postati drugi po veličini proizvođač zlata i bakra u Evropi, posle Poljske.

(Tanjug)

