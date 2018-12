Srbija u četvrtoj industrijskoj revoluciji

BEOGRAD – Srbija bi zbog razvijenog IT sektora mogla da odigra bitnu ulogu u određenim segmentima četvrte industrijske revolucije, rečeno je danas na trećoj međunarodnoj konferenciji “Incijativa Pojas i put na Balkanu”.

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Mihailo Vesović rekao je da Srbija prati promene u svetu i da pokušava da ide u korak s njima.

Kaže i da država ulaže u razvoj onoliko kolika joj je ekonomska snaga.

“Ako pokušavamo da se merimo sa Evropom i ostatkom sveta, nemamo toliko loše rezultate”, rekao je Vesović.

On je kazao da Srbija investira daleko manje nego što to čini najrazvijeniji deo Evrope, ali i napomenuo da privatne kompanije investiraju od 3 do 5 odsto budžeta za inovacije.

Vesović je rekao da će Srbija sledeće godine dobiti novu industrijsku politiku, koja će u fokusu imati IT industriju.

Predstavnik Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Milan Dobrijević rekao je da Srbiji nedostaje digitalizacija u industriji i da će u toj oblasti biti potrebno mnogo podsticaja i novca da bismo dostigli četvrtu industrijsku revoluciju.

Kaže i da se više ne može govoriti da država koči svojom zakonskom regulativom, jer su izbačene takve odredbe poput pečata.

“Borimo se svom snagom da ne bude takvih stvari”, rekao je on i dodao da su propisi uglavnom usaglašeni sa evropskim.

On je istakao da moraju da se menjaju rigidne odredbe po pitanju finansiranja startap firmi, te dodao da nije normalno da samo jedna od deset poslovnih priča u Srbiji uspe.

“Na tome radi i tim premijerke Ane Brnabić i nadamo se da više neće biti tako”, kazao je on.

Milan Aleksijević iz Telekoma kaže da se u Srbiji menjaju zakoni, ali da postoji veliki otpor promenama.

“Ovo je dug proceš, mi se nismo menjali dosta dugo, ali smo počeli i idemo ka većoj efikasnosti”, kazao je Aleksijević.

Dodao je da se visokoškolstvo u Srbiji menja sporo i ne prilagođava tržištu, da se i dalje dosta teoretiše, a ima malo praktičnih znanja.

“Ako na tome ne budemo radili dovoljno, ni Telekom neće moći da se održi kao lider, pošto neće imati kvalitetne kadrove”, rekao je Aleksijević.

(Tanjug)