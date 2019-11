Srbijagas preuzeo gasnu mrežu na ime duga-ulaganja 14 mln. e

NOVI SAD/ZRENJANIN – Javno preduzeće „Srbijagas“ preuzeće distributivnu mrežu u Zrenjaninu u zamenu za dug toplane od četiri miliona evra i buduće investicije vredne više od 14 miliona evra u gasifikaciju tog grada, objavljeno je danas na sajtu Grada Zrenjanina.

Ugovor o regulisanju međusobnih potraživanja na ovaj način u sedištu Srbijagasa potpisali su gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić i generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

“Srbijagas” će na ovaj način rešiti sve finansijske obligacije koje su to preduzeće i Grad Zrenjanin imali, rekao je Bajatović i dodao da “ nema više međusobnih dugovanja“ te da će biti urađena gasifikacija kako industrijskoj zoni tako i svih naseljenih mesta na teritoriji Zrenjanina.

Bajatović je rekao da se cena gasa neće menjati i dodao da „da je Zrenjanin odlično procenio da snabdevanje gasom ne može biti komunalna delatnost“.

“ Najvažnije je da će gas u Srbiji, u roku od najduže dve godine, biti dostupan svakom industrijskom potrošaču“ – rekao je Bajatović.

Gradonačelnik Janjić rekao je da su pregovori oko dugova nasleđenih od pre 2012.godine trajali duže od tri godine.

“ Uspeli smo da smanjimo taj dug, ali i da na jedan korektan način rešimo sve to, jer pre svega, “Srbijagas” ulaže 14 miliona evra u dalje gasifikovanje sela na teritoriji našeg grada i rubova u samom gradu koji nisu gasifikovani i mislim da je to najveći benefit“, rekao je on i dodao slede nove investicije “Srbijagasa” u industrijskoj zoni pa to neće biti Grada Zrenjanina.

Gasna mreža u Zrenjaninu nije novijeg datuma, ocenio je Janjić i dodao da su potrebne su velike investicije za održavanje pa će to “Srbijagas” najbolje odraditi.

Posle preuzimanja gradske distributivne gasne mreže radna mesta su sačuvana jer će „Srbijagas“ preuzeti dobar dao radnika Gradske toplane, naglasio je Janjić.

(Tanjug)