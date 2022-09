Srbiji treba 5.000 novih IT inženjera godišnje

BEOGRAD – Član Upravnog odbora jedne od najvećih softverskih kompanija u jugoistočnoj Evropi Ašeco SEE (ASEE) Dejan Đokić izjavio je danas da Srbiji nedostaje oko 15.000 mladih IT iznženjera u narede tri godiine kako bi mogla da razvje tu delatnost i bude konkurentna u svetu.

On je nakon konferencije “Izazovi na tržištu IT kadra” koja je održana uz Beogradu rekao da je zadatak privlačenje 5.000 novih informatičckih inženjere svake godine vrlo zahtevan, jer se domaće firme za te ljude takmče sa najvećim svetskim kompanijama.

“Prema podacima koje imamo iz 2021. godine, u Srbiji je bilo oko 48.000 ljudi u IT sektoru, a u septembru i oktobru će ih biti 53.000, od čega dve trećine njih radi iz Srbije za strane kompanije”, rekao je Đokić.

Ocenio je da to ima svojih dobrih i loših strana, pri čemu je u dobre strane ubrojao to što oni ne odlaze u inostranstvo, već ostaju ovde, zasnivaju porodice, kupuju kuće i stanove u Srbiji, tu troše novac i plaćaju poreze.

“Ali su oni poslovno otišli i negde razvijaju neku drugu državu i neke druge programe. Trećina koja je ostala može da pomogne razvoj ove zemlje i naše privrede i zato je jako bitno da, ako ima tih 15.000 ljudi koji mogu nama da pomognu, treba da se fokusiramo da ih u narednom periodu bude još toliko”, rekao je Đokić.

Naveo je da je neophodno i povećati ulaganja u domaćem IT sektoru sa sadašnjih 730 miliona evra godišnje na milijardu evra, a za to ne neophodno da se učini sve što je neohodno da se ti ljudi zadrže i zaposle u domaćim kompanijama.

“Mi sada ulažemo stotinak evra po čoveku. Zemlje koje su sada u EU, kada su ulazile imale su ulaganja od 150 evra. Mi to možemo da ostvarimo sa ulaganjem od milijardu evra, ali za to su nam potrebni novi ljudi”, rekao je Đokić.

Ponovio je da to nije moguće ukoliko novi inženjeri rade za strance.

“Mi imamo trend da nam četvoro od petoro mladih ljudi kada završe fakultete odlaze u autsorsing, odnosno rade za strane kompanije. Moja poruka je da mi ovde, svako u svojoj sferi delovanja, moramo da uradimo više”, naveo je Đokić.

Precizirao je da svaka domaća IT firma mora da pruži mnogo više tim inženjerima.

“Moramo da tim ljudima obezbedimo fer platu, kvalitetne uslove rada, kvalitetne projekte, plan razvoja, kvalitet života za njih i njihove porodice, a s druge strane i da naša država uradi svoje. Mora obrazovanje da ima unapređen sistem, da što ranije te mlade ljude uključi, zajedno s nama, u relane tokove i da im ‘crta’ mesto na kome će se naći za nekoliko godina, kako bi mogli da vide sebe ovde i da ostanu da privređiju u svojoj zemlji”, poručcio je Đokić.

Istakao je da su mnoge domaće IT kompanije počele da sprovode određene mere, jer su shvatile da se ova utakmica ne igra u beogradskoj, srpskoj ili regionalnoj ligi, već u evropskoj i svetskoj, zato što naši inženjeri rade za velike svetske kompanije.

“Naš mladi čovek nas poredi sa svetskim kompanijama, što znači da mi moramo mladim ljudima, koji imaju ozbiljna iskustva, da obzebedimo fer plate, kvalitne projekte, da rade na svaremenim tehnologijama, da imaju jasan plan razvoja, prijatno radno okruženje, stalnu edukaciju, što se već radi, privatno zdravstveno i penziono osiguranje, restorane u firmama i druge stvari koje mlade generacije cene”, naveo je Đokić.

On je rekao da mlad čovek koji je završio fakultet očekuje da će posle godinu dana rada da dobije značjano veću platu, fleksibilno radno vreme, da radi od kuće i da ima slobodne dane kada mu to odgovora, jer su sve to uslovi koje ima u stranim kompanijama.

Đokić kaže da je ASECO, koji radi u više od 60 zemalja sveta napravio različite pakete ponuda za zaposlene, a da u osnovni paket spadaju fer plata, zanimljivi projekti, atraktivne tehnologije, plan edukacije, odgovarajući radni timovi, privatno zdravstveno osiguranje, dodatno penziono osiguranje, restoran u firmi, teretana, masaža…

“Da biste inženjera koji je tek zvršio ETF doveli do vrhunskog nivoa treba vam stotinak hiljada evra. To su zahtevne stvari koje podrazumevaju ozbiljno ulaganje i planiranje i normalno je da očekujete da vam se tokom godina ta investicija isplati. Zato morate da se bavite tim ljudima i da oni budu zadovoljni.

Ponosan sam što smo u toku godine dobili novih 70 zaposlenih, što zanči da smo uspeli da sprečimo odliv ljudi i da privučemo nove”, naglasio je Đokić.

(Tanjug)

